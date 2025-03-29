Увидел пару глаз: мужчина нашел в ящике для обуви живой сюрприз (фото)

После этого происшествия владелец животного усилил меры безопасности: укрепил замок на клетке и пообещал тщательно проверять, чтобы все двери и окна были надежно закрыты, когда животное остается без присмотра.

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Мужчина из Тайваня, которого журналисты называют господином Зенгом, однажды готовился выйти из дома, когда заметил пару глаз в ящике для обуви. Хозяин дома немедленно связался со службой защиты животных, чтобы выяснить, как зверь попал в его дом, пишет издание What's The Jam.

Специалисты, прибывшие на вызов, выяснили, что енот имеет микрочип, то есть кто-то держал его как домашнего любимца. Позже было установлено, что владельцем незваного гостя оказался господин Сюй, живущий неподалеку от дома Зенга.

Мужчина заметил "пару глаз" среди обуви Фото: What’s The Jam

Владелец животного рассказал, что енот сбежал, когда все спали. "Он сумел открутить дверцу клетки и, вероятно, отправился на поиски пищи", — пояснил Сюй.

Путешествие енота

Путешествие беглеца оказалось невероятным. Зверь сначала открыл окно, которое простиралось от пола до потолка, потом перелез через железную ограду, взобрался на стену соседнего дома и, в конце концов, нашел приют в коробке для обуви у входной двери. Там он и провел ночь. Утром незваного гостя заметил удивленный хозяин дома.

Енот сбежал из дома Фото: What’s The Jam

"Мой домашний любимец может быть удивительно непослушным", — признал господин Сюй, но добавил, что енот, к счастью, не покусал соседа.

Хозяин усилил меры безопасности

После этого происшествия владелец животного усилил меры безопасности: укрепил замок на клетке и пообещал тщательно проверять, чтобы все двери и окна были надежно закрыты, когда животное остается без присмотра.

Стоит заметить, что законодательство Тайваня не запрещает держать енотов в качестве домашних животных, однако их ввоз на территорию страны запрещен.

Животное поймали и вернули владельцу Фото: What’s The Jam

Напомним, перепуганные сотрудники и пассажиры аэропорта LaGuardia в Нью-Йорке, США, бросились врассыпную от стойки регистрации Spirit Airlines, когда с потолка внезапно свесился енот, а затем с грохотом упал на пол терминала. Дезориентированное животное начало метаться по помещению, вызывая панику и крики среди людей.

Кроме того, енот пробрался в гараж аэропорта, где настолько переел найденной еды, что не смог убежать обратно на улицу. Курьезный момент попал в сеть благодаря пользователю Reddit с ником Zerrish.