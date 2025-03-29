Увидел пару глаз: мужчина нашел в ящике для обуви живой сюрприз (фото)
После этого происшествия владелец животного усилил меры безопасности: укрепил замок на клетке и пообещал тщательно проверять, чтобы все двери и окна были надежно закрыты, когда животное остается без присмотра.
Мужчина из Тайваня, которого журналисты называют господином Зенгом, однажды готовился выйти из дома, когда заметил пару глаз в ящике для обуви. Хозяин дома немедленно связался со службой защиты животных, чтобы выяснить, как зверь попал в его дом, пишет издание What's The Jam.
Специалисты, прибывшие на вызов, выяснили, что енот имеет микрочип, то есть кто-то держал его как домашнего любимца. Позже было установлено, что владельцем незваного гостя оказался господин Сюй, живущий неподалеку от дома Зенга.
Владелец животного рассказал, что енот сбежал, когда все спали. "Он сумел открутить дверцу клетки и, вероятно, отправился на поиски пищи", — пояснил Сюй.
Путешествие енота
Путешествие беглеца оказалось невероятным. Зверь сначала открыл окно, которое простиралось от пола до потолка, потом перелез через железную ограду, взобрался на стену соседнего дома и, в конце концов, нашел приют в коробке для обуви у входной двери. Там он и провел ночь. Утром незваного гостя заметил удивленный хозяин дома.
"Мой домашний любимец может быть удивительно непослушным", — признал господин Сюй, но добавил, что енот, к счастью, не покусал соседа.
Хозяин усилил меры безопасности
После этого происшествия владелец животного усилил меры безопасности: укрепил замок на клетке и пообещал тщательно проверять, чтобы все двери и окна были надежно закрыты, когда животное остается без присмотра.
Стоит заметить, что законодательство Тайваня не запрещает держать енотов в качестве домашних животных, однако их ввоз на территорию страны запрещен.
Напомним, перепуганные сотрудники и пассажиры аэропорта LaGuardia в Нью-Йорке, США, бросились врассыпную от стойки регистрации Spirit Airlines, когда с потолка внезапно свесился енот, а затем с грохотом упал на пол терминала. Дезориентированное животное начало метаться по помещению, вызывая панику и крики среди людей.
Кроме того, енот пробрался в гараж аэропорта, где настолько переел найденной еды, что не смог убежать обратно на улицу. Курьезный момент попал в сеть благодаря пользователю Reddit с ником Zerrish.