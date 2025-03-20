Батьки 9 доньок, які завжди мріяли про сина, пішли на відчайдушний крок (фото)

Історія родини Цзі відображає традиційні китайські погляди, особливо в сільській місцевості, де саме сини вважаються важливими для підтримки батьків у старості.

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Батьки 9 доньок з китайської провінції Цзянсу, які завжди мріяли про сина, пішли на відчайдушний крок. Вони називають своїх дітей іменами, які містять китайський ієрогліф "ді", що означає "брат". Тим самим подружжя утверджує багаторічне прагнення завести хлопчика. Про це пише видання SCMP.

81-річний батько сімейства на прізвище Цзі дав своїм донькам імена, що чітко передають його бажання завести спадкоємця чоловічої статі. Найстаршу доньку, якій зараз близько 60 років, назвали Жаоді ("просити брата"). Друга і третя дочки отримали імена Панді та Ванді ("з нетерпінням чекає на брата").

Імена всіх доньк містять китайський ієрогліф "ді", що означає "брат" Фото: Douyin

Наступні доньки також отримали промовисті імена: Сянді ("думаю про брата"), Лайді ("брат приходить"), Інді ("вітаю брата") та Ніанді ("сумую за братом"). Особливо виділяється ім'я восьмої доньки — Чуді, що перекладається як "ненавидіти брата" і свідчить про появу розчарування у її батьків. Наймолодшу дочку Цзі назвали Менгді — "мрія про брата".

"Батьки завжди нас дуже любили, хоч ми й дочки. Вони ніколи нас не кривдили. Наша велика сім'я живе щасливо разом", — розповідає Сянді, яка нещодавно почала ділитися історіями своєї родини в соціальних мережах.

Попри бідність, батько наполягав на тому, щоб усі діти здобули освіту. "Що поганого в доньках? Я просто люблю дівчат. Зроблю все можливе, щоб підтримати їхнє навчання", – повторював він.

Батько наполягав на тому, щоб усі діти здобули освіту Фото: Douyin

Історія родини Цзі відображає традиційні китайські погляди, особливо в сільській місцевості, де саме сини вважаються важливими для підтримки батьків у старості. За традицією доньки мають піклуватися про родину свого чоловіка і зазвичай не успадковують батьківське майно.

Однак ситуація поступово змінюється, особливо у великих містах Китаю. Сім’ї тепер віддають перевагу донькам, особливо через високу вартість "викупу за наречену", яку парубки мають сплатити при одруженні.

Нагадаємо, раніше зворушлива розмова між жінкою на ім’я Брітні та її 6-річною донькою підкорила серця користувачів соцмереж. Відео за лічені дні зібрало понад 10 мільйонів переглядів.

Тим часом 2-річна Пенелопа з Бостона (США) стала справжньою зіркою мережі після того, як несподівано відповіла на просте запитання своєї мами. Її кумедний ролик миттєво завірусився у TikTok.