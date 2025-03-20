Родители 9 дочерей, которые всегда мечтали о сыне, пошли на отчаянный шаг (фото)

История семьи Цзи отражает традиционные китайские взгляды, особенно в сельской местности, где именно сыновья считаются важными для поддержки родителей в старости.

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Родители 9 дочерей из китайской провинции Цзянсу, которые всегда мечтали о сыне, пошли на отчаянный шаг. Они называют своих детей именами, которые содержат китайский иероглиф "ди", что означает "брат". Тем самым супруги утверждают многолетнее стремление завести мальчика. Об этом пишет издание SCMP.

81-летний отец семейства по фамилии Цзи дал своим дочерям имена, четко передающие его желание завести наследника мужского пола. Самую старшую дочь, которой сейчас около 60 лет, назвали Жаоди ("просить брата"). Вторая и третья дочери получили имена Панди и Ванди ("с нетерпением ждет брата").

Имена всех дочерей содержат китайский иероглиф "ди", что означает "брат" Фото: Douyin

Следующие дочери также получили красноречивые имена: Сянди ("думаю о брате"), Лайди ("брат приходит"), Инди ("приветствую брата") и Нианди ("скучаю по брату"). Особенно выделяется имя восьмой дочери — Чуди, что переводится как "ненавидеть брата" и свидетельствует о появлении разочарования у ее родителей. Самую младшую дочь Цзи назвали Мэнгди — "мечта о брате".

"Родители всегда нас очень любили, хоть мы и дочери. Они никогда нас не обижали. Наша большая семья живет счастливо вместе", — рассказывает Сянди, которая недавно начала делиться историями своей семьи в социальных сетях.

Несмотря на бедность, отец настаивал на том, чтобы все дети получили образование. "Что плохого в дочерях? Я просто люблю девушек. Сделаю все возможное, чтобы поддержать их обучение", — повторял он.

Отец настаивал на том, чтобы все дети получили образование Фото: Douyin

История семьи Цзи отражает традиционные китайские взгляды, особенно в сельской местности, где именно сыновья считаются важными для поддержки родителей в старости. По традиции дочери должны заботиться о семье своего мужа и обычно не наследуют родительское имущество.

Однако ситуация постепенно меняется, особенно в крупных городах Китая. Семьи теперь отдают предпочтение дочерям, особенно из-за высокой стоимости "выкупа за невесту", которую парни должны заплатить при женитьбе.

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