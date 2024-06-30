Женщина узнала, что у отца ее ребенка есть еще 1000 сыновей и дочерей в 20 странах мира (фото)

Джонатан Джейкоб Мейер завел детей даже в Украине. Обеспокоенные родители создали группу в Facebook для обмена информацией.

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В Нидерландах разгорелся скандал вокруг донора спермы Джонатана Джейкоба Мейера, который якобы стал отцом более 1000 детей. После выхода документального фильма от Netflix "Мужчина с 1000 детей" об этой истории не говорит разве что ленивый, сообщает издание The Sun.

Одна из первых жертв, учительница из Нидерландов, которую зовут Натали, нашла Мейера на сайте доноров еще в 2010 году. Тогда мужчина уверял, что помог стать матерями лишь нескольким женщинам. Поскольку все остальные показатели и параметры клиентку вполне устраивали, она приняла решение воспользоваться его услугами и после успешного оплодотворения в 2012 году родила сына.

Правда о Мейере неожиданно всплыла только в 2021 году. Как выяснилось, Джонатан нарушил местное законодательство по ограничению доноров в количестве детей от 1 до 25 в 12 семьях, регулярно сдавая биологический материал в 11 репродукционных клиник, а также сотрудничал с международным банком спермы Cryos.

Обеспокоенные родители создали группу в Facebook для обмена информацией. Они обнаружили, что Мейер мог стать отцом 1000 детей в 20 странах мира, в том числе в Украине, Великобритании и США.

Правда о Мейере неожиданно всплыла только в 2021 году Фото: CEN

В 2023 году одна из матерей подала гражданский иск против "серийного донора". В апреле того же года суд в Гааге запретил Джейкобу сдавать сперму в любой точке мира, установив штраф в размере 85 000 фунтов стерлингов за каждый новый зафиксированный случай.

Натали, одна из первых матерей, которые воспользовались услугами Мейера, прокомментировала скандал: "Дети должны иметь право голоса, и судья высказался за них".

Напомним, ранее Фокус писал об истории 58-летней Кармел Руголино из Мельбурна (Австралия), у которой был нетипичный и сложный путь к материнству. После того как ее врач-репродуктолог сообщил, что можно начинать процедуру ЭКО, женщина обратилась к своему давнему другу с неожиданной просьбой — стать донором спермы, а потом влюбилась в него.

Также мы рассказывали о бывшем враче американского репродуктивного центра UW Medicine Кристофере Герндоне, который отказался от лицензии после того, как одна из его пациенток выдвинула обвинения, что он без согласия оплодотворил ее собственной спермой.