Риск инцеста: на серийного донора спермы, от которого родилось 550 детей, подали в суд

Джонатан Мейер жертвовал свое семя в разные страны, в том числе — в Украину. Голландская ассоциация гинекологов NVOG забила тревогу по поводу его донорства в 2017 году после того, как выяснилось, что он стал отцом по меньшей мере 102 детей через десять различных клиник в Нидерландах

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Джонатан Мейер, 41-летний музыкант из Гааги (Нидерланды), ставший биологическим отцом для 550 детей, предстанет перед судом. Об этом сообщает The Telegraph.

Нидерландский фонд Donorkind подал в суд на серийного донора, чтобы запретить ему сдавать сперму, и обвиняет его во лжи относительно количества детей, которые происходят от него. Согласно правилам клиники, максимальное количество малышей от одного человека должно быть не более 25, чтобы избежать риска возникновения инбридинга, инцеста и психологических проблем у детей.

Donorkind желает, чтобы вся сперма Джонатана, которая хранится в банке, была уничтожена, если она не предназначена для женщин, уже имеющих ребенка от него. Фонд хочет, чтобы суд обязал мужчину прекратить донорство и выяснить, в какие клиники он сдавал сперму.

Гражданский иск подала голландская мать одного из детей-доноров Джонатана Мейера, которая назвалась Евой и родила ребенка в 2018 году.

"Если бы я знала, что он уже стал отцом более 100 детей, я бы никогда не выбрала его. При мысли о том, какие последствия это может иметь для моего ребенка, мне становится плохо", — сказала она.

Джонатан Мейер сейчас живет в Кении Фото: CEN

По заявлению представителей фонда, мужчина уже находится в черном списке голландских доноров. Тем не менее он продолжает жертвовать сперму за границей, включая такие страны как Дания и Украина. В некоторых случаях он использует псевдоним "Рууд". Парень также обращался к потенциальным родителям, которые хотят попробовать домашнее оплодотворение, через интернет и социальные сети и не проявил никаких признаков изменения своего поведения.

Джонатан Мейер сейчас живет в Кении. Голландская ассоциация гинекологов NVOG забила тревогу по поводу его донорства в 2017 году после того, как выяснилось, что он стал отцом по меньшей мере 102 детей через десять различных клиник в Нидерландах.

Ранее Фокус писал, что в Канаде родились необычные близнецы и сразу попали в Книгу рекордов Гиннеса. Малыши Адия и Адриал Надараджа родились за 126 дней до ожидаемой даты родов. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году близнецами в американском штате Айова.

Также сообщалось, что в Бразилии родился ребенок весом 7,3 кг. Малышка родилась с ростом 60,9 см и появилась на свет в результате кесарева сечения.