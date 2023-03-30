Ризик інцесту: на серійного донора сперми, від якого народилося 550 дітей, подали до суду

Джонатан Меєр жертвував свою сперму в різні країни, зокрема в Україну. Голландська асоціація гінекологів NVOG забила тривогу з приводу його донорства у 2017 році після того, як з'ясувалося, що він став батьком щонайменше 102 дітей через десять різних клінік у Нідерландах

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Джонатан Меєр, 41-річний музикант із Гааги (Нідерланди), який став біологічним батьком для 550 дітей, постане перед судом. Про це повідомляє The Telegraph.

Нідерландський фонд Donorkind подав до суду на серійного донора, щоб заборонити йому здавати сперму, та звинувачує його у брехні щодо кількості дітей, які походять від нього. Згідно з правилами клініки, максимальна кількість малюків від однієї людини має бути не більше 25, щоб уникнути ризику виникнення інбридингу, інцесту та психологічних проблем у дітей.

Donorkind бажає, щоб вся сперма Джонатана, яка зберігається в банку, була знищена, якщо вона не призначена для жінок, які вже мають дитину від нього. Фонд хоче, щоб суд зобов'язав чоловіка припинити донорство та з'ясувати, до яких клінік він здавав сперму.

Цивільний позов подала мати одного з дітей-донорів Джонатана Меєра, яка назвалася Євою та народила дитину у 2018 році.

"Якби я знала, що він уже став батьком понад 100 дітей, я б ніколи не обрала його. При думці про те, які наслідки це може мати для моєї дитини, мені стає погано", — сказала вона.

Джонатан Мейєр зараз живе в Кенії Фото: CEN

За заявою представників фонду, чоловік уже перебуває у чорному списку голландських донорів. Однак він продовжує жертвувати сперму за кордоном, включаючи такі країни як Данія та Україна. У деяких випадках він використовує псевдонім "Рууд". Хлопець також звертався до потенційних батьків, які хочуть спробувати домашнє запліднення, через інтернет та соціальні мережі та не проявив жодних ознак зміни своєї поведінки.

Джонатан Меєр зараз живе у Кенії. Голландська асоціація гінекологів NVOG забила тривогу з приводу його донорства у 2017 році після того, як з'ясувалося, що він став батьком щонайменше 102 дітей через десять різних клінік у Нідерландах.

Раніше Фокус писав, що в Канаді народилися незвичайні близнюки і одразу потрапили до Книги рекордів Гіннеса. Малюки Адія та Адріал Надараджа народилися за 126 днів до очікуваної дати пологів. Попередній рекорд було встановлено у 2018 році близнюками в американському штаті Айова.

Також повідомлялося, що в Бразилії народилася дитина вагою 7,3 кг. Малятко народилося зі зростом 60,9 см і з'явилося на світ в результаті кесаревого розтину.