Зеленский и Санта-Мария: как в 2020 украинцы называли детей

В Минюсте назвали самые популярные и редкие имена мальчиков и девочек

В прошлом году украинские родители чаще всего называли мальчиков Артемом, Андреем, Богданом, Владиславом, Владимиром, Даниилом, Дмитрием, Денисом, Максимом, Матвеем, Евгением, Егором, Иваном, Кириллом, Назаром, Александром, Романом, Станиславом и Тимофей.

Об этом сообщает в Facebook Министерство юстиции Украины.

В ведомстве также назвали самые популярные в прошлом году женские имена. Это: Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория, Вероника, Дарья, Дарья, Злата, Ева, Елизавета, Ирина, Екатерина, Ксения, Маргарита, Мария, Милана, Полина, Соломия, София.

Однако, пишут в министерстве, некоторые родители решили, что имя у их ребенка должно быть необычным и запоминающимся. Поэтому в нашей стране появились на свет новые граждане с редкими, а иногда и абсурдными именами. Так, креативные мамы и папы решили, что их сыновьям будет комфортно жить с именами Амбре, Ангел, Буржуй, Грант, Дартаньян, Добрыня, Лимон, Омар, Парижан, Тамерлан, Марволо и Яросвит.

Особо отличилась пара из Закарпатья: своего новорожденного сына они назвали "Зеленский", о чем мы рассказывали 18 июня прошлого года.

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Не обошли вниманием родители и маленьких украинок. Самыми популярными "девочковыми" именами в прошлом году стали Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория, Вероника, Дарья, Дарья, Злата, Ева, Елизавета, Ирина, Екатерина, Ксения, Маргарита, Мария, Милана, Полина, Соломия и София.

А те украинцы, которым привычные имена показались скучными, называли своих дочерей, изощренно соревнуясь в выдумке и, очевидно, усиленно листая толковые словари.

Поэтому, в Украине теперь живут Ассоль, Беатриса, Весна, Валькивия, Золушка, Империя, Цветок, Луна, Мадонна, Мия-Соломия, Росава, Санта-Мария, Самара, Флоренция, Хрусталина и Шанель.

К слову, в Украине нет ограничений на присвоение имени, родители могут назвать своего ребенка так, как им хочется. Так считает глава минюста Денис Малюська, однако уполномоченный по правам детей Николай Кулеба убежден в том, что выбирать имя ребенку нужно, оставаясь в рамках здравого смысла.

Действующим законодательством предусмотрена возможность смены имени сами ребенком. Правда, сделать он это сможет лишь тогда, когда ему исполнится 16 лет.

Кроме того, в ноябре прошлого года украинцы получили возможность по своему желанию изменить отчество. Верховная Рада 3 ноября окончательно приняла законопроект № 2450, который определяет порядок изменения человеком своего отчества.

Отметим, что в 2019 году самыми редкими женскими именами в Киевской области были Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона и Фея. Мужскими – Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай и Спартак.

Также Фокус приводил самые яркие примеры запрещённых имен из разных уголков планеты.