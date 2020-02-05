Министр считает, что родители могут назвать ребенка Z148. Детский омбудсмен против

Министр юстиции заявил, что ребенка можно назвать как угодно, но уполномоченный по правам детей призывает помнить о последствиях

В Украине нет ограничений на присвоение имени, родители могут назвать своего ребенка так, как им хочется. Так считает глава минюста Денис Малюська, однако уполномоченный по правам детей Николай Кулеба считает, что выбирать имя ребенку нужно, оставаясь в рамках здравого смысла.

"Родители могут назвать ребенка Z148, и это нормально", - заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью газете "Сегодня"

"Официальная позиция такова: ограничений на присвоение имени не существует. Какое имя нравится родителям, так они могут и называть ребенка. На местах органы регистрации могут отговаривать от того, что они считают неразумным и неправильным. Но не органам регистрации решать, каким будет имя", - сказал министр.

Глава Минюста подчеркнул, что родители, согласно закону, имеют право выбрать для ребенка любое имя. "Мое личное мнение: если родители хотят назвать ребенка Z148, то имеют на это право, и это нормально. Я подозреваю, что в органах регистрации могут сказать, что Z148 - не имя. Но что такое имя - определения нет", - пояснил он.

Но при этом министр признал, что у человека с подобным именем могут возникнуть проблемы в будущем. Например, при заполнении паспорта, где неприемлемы цифры или иностранные буквы.

В то же время уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба высказался по поводу странных имен довольно резко.

"Родители могут выбрать имя для ребенка, которое они хотят. И в украинском законодательстве нет ограничений на выбор имени ребенка. Однако я настаиваю, что это должно происходить в рамах здравого смысла. И если родители хотят выбрать для ребенка обидное, или оскорбительное имя, то государство должно вмешаться", - отметил детский омбудсмен.

Также он рассказал, что в ряде стран выбор имени для ребенка пребывает под контролем государства. Поэтому правительство имеет право вмешаться и запретить вписывать "странное" имя в первые документы малыша. Ведь иногда доходило до того, что для имени ребенка избирались знаки препинания или просто набор букв.

Например, французское законодательство запретило называть ребенка "Нутеллой". Суд посчитал, что такое имя противоречит интересам ребенка, поскольку может привести к издевательствам и насмешкам со стороны сверстников. Такое же решение было принято в отношении имени "Strawberry" (клубничка).

В северо-западном мексиканском штате Сонора есть целый список детских имен, которые родители не смогут дать своему ребенку. В 2014 году был представлен список из 61 имени. Например, нельзя называть детей Бэтменом и Фейсбуком.

В Дании есть список из 7000 одобренных имен, а чтобы дать ребенку имя "не из списка" - нужно получить специальное разрешение.

"Я против того, чтобы имя ребенка было бессознательной прихотью родителей "выделиться". Собственные имена родители могут менять, как им вздумается. И ребенок, когда вырастет, также может изменить свое имя. Но нельзя сразу называть ребенка так, чтобы это приводило к травле", - резюмировал омбудсмен.

Как ранее писал Фокус:

В 2019 году в Киеве родились 32 634 ребенка, в Киевской области – 14 361, а в Черкасской – 7 672. И некоторым из младенцев дали странные имена. Минюст назвал самые редкие.