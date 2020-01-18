От Спартака до Золушки. Минюст назвал самые редкие детские имена 2019 года
2020-01-18 14:06:11
Также среди редких имен встречаются Фрота, Хауля, Севиль, Алимп и Савватий
В 2019 году в Киеве родились 32 634 ребенка, в Киевской области – 14 361, а в Черкасской – 7 672. Об этом сообщает пресс-служба киевского отделения Минюста.
Также в ведомстве традиционно назвали самые популярные и самые редкие имена, которые получили новорожденные.
Самые популярные имена в Киеве:
Женские – Саломия, Мария, Варвара, Милана, Арина;
Мужские – Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.
В Киевской области:
Женские – Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия и София.
Мужские –Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.
В Черкасской области:
Женские – Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана.
Мужские – Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.
Самые редкие имена в Киеве:
Женские – Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея;
Мужские – Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.
В Киевские области:
Женские – Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян, Орияна;
Мужские – Азарий, Алимп, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.
В Черкасской области:
Женские – Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона;
Мужские – Брайан, Граф, Исай, Нелей.
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