Зеленський і Санта-Марія: як у 2020 українці називали дітей

У Мін'юсті назвали найпопулярніші та рідкісні імена хлопчиків і дівчаток

У минулому році українські батьки найчастіше називали хлопчиків Артемом, Андрієм, Богданом, Владиславом, Володимиром, Данилом, Дмитром, Денисом, Максимом, Матвієм, Євгеном, Єгором, Іваном, Кирилом, Назаром, Олександром, Романом, Станіславом і Тимофієм.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство юстиції України.

У відомстві також назвали найпопулярніші в минулому році жіночі імена. Це: Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія, Вероніка, Дарина, Дарія, Злата, Єва, Єлизавета, Ірина, Катерина, Ксенія, Маргарита, Марія, Мілана, Поліна, Соломія, Софія.

Однак, пишуть у міністерстві, деякі батьки вирішили, що ім'я в їхньої дитини має бути незвичайним і незабутнім. Тому в нашій країні з'явилися на світ нові громадяни з рідкісними, а іноді й абсурдними іменами. Так, креативні мами і тати вирішили, що їх синам буде комфортно жити з іменами Амбре, Ангел, Буржуй, Грант, Д'Артаньян, Добриня, Лимон, Омар, Парижан, Тамерлан, Ярволод і Яромир.

Особливо відзначилася пара із Закарпаття: свого новонародженого сина вони назвали "Зеленський", про що ми розповідали 18 червня минулого року.

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Не оминули увагою батьки і маленьких українок. Найпопулярнішими дівчачими іменами в минулому році стали Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія, Вероніка, Дарина, Дарія, Злата, Єва, Єлизавета, Ірина, Катерина, Ксенія, Маргарита, Марія, Мілана, Поліна, Соломія і Софія.

А ті українці, яким звичні імена здалися нудними, називали своїх дочок, витончено змагаючись у вигадці і, очевидно, посилено гортаючи тлумачні словники.

Тому, в Україні тепер живуть Ассоль, Беатриса, Весна, Вальківія, Попелюшка, Імперія, Квітка, Місяць, Мадонна, Мія-Соломія, Росава, Санта-Марія, Самара, Флоренція, Хрусталіна і Шанель.

До слова, в Україні немає обмежень на присвоєння імені, батьки можуть назвати свою дитину так, як їм хочеться. Так вважає глава мін'юсту Денис Малюська, однак уповноважений з прав дітей Микола Кулеба переконаний у тому, що вибирати ім'я дитині потрібно, залишаючись у рамках здорового глузду.

Чинним законодавством передбачена можливість зміни імені самою дитиною. Правда, зробити вона це зможе лише тоді, коли їй виповниться 16 років.

Крім того, у листопаді минулого року українці отримали можливість за своїм бажанням змінити по батькові. Верховна Рада 3 листопада остаточно ухвалила законопроєкт № 2450, що визначає порядок зміни людиною свого по батькові.

Зазначимо, що у 2019 році найбільш рідкісними жіночими іменами в Київській області були Ореста, Фрот, Аннаель, Вланєв, Агата, Глафіра, Герда, Фіона і Фея. Чоловічими — Фелікс, Саватій, Ангел, Димитр, Ілай і Спартак.

Також Фокус наводив найяскравіші приклади заборонених імен з різних куточків планети.