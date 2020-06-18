На Закарпатье родители назвали новорожденного сына "Зеленский"

Мальчикам также давали имена Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастьян, Жан, Прокоп, Вогнедар

В Закарпатской области семья назвала новорожденного сына "Зеленский".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции.

Самыми распространенными именами, которыми называли ужгородцы мальчиков: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав.

Самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

Стоит отметить, что родители также оказывали предпочтение редким именам.

Среди мальчиков − Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастьян, Жан, Прокоп, Вогнедар,

Среди девочек − Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.

Так, в течение 5 месяцев текущего года отделами ГРАЦС Закарпатской области зарегистрировано 5 398 новорожденных.

Как ранее писал Фокус:

В 2019 году в Киеве родились 32 634 ребенка, в Киевской области – 14 361, а в Черкасской – 7 672. И некоторым из младенцев тоже дали странные имена. Минюст назвал самые редкие.

В Украине нет ограничений на присвоение имени, родители могут назвать своего ребенка так, как им хочется. Так считает глава минюста Денис Малюська, однако уполномоченный по правам детей Николай Кулеба считает, что выбирать имя ребенку нужно, оставаясь в рамках здравого смысла.