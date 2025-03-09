"Все произносят неправильно": как редкое имя женщины вызывает конфузы в ее жизни, детали

Женщина рассказывает, что редкая комбинация ее имени и фамилии вызвала массу курьезных и неприятных ситуаций — от неправильного произношения на публичных мероприятиях до написания на поздравительных открытках.

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Британская журналистка Ариана Согбари-Шираз говорит, что у нее постоянно случаются конфузы с ее полным именем, которое не могут правильно произнести и написать ни незнакомцы, ни даже члены ее семьи. Об этом она рассказала в своей колонке для издания Mirror.

Женщина говорит, что ее первая часть фамилии Согбари имеет персидское происхождение от имени героя мифологии Согбара, а вторую часть — Шираз взял ее прадедушка, выходец из этого региона Ирана. Она добавляет, что ее имя "Ариана" имеет французское происхождение, которое отсылает к имени мифологической царевны Ариадны.

"Я часто смеюсь над тем, когда говорю людям, что у меня фамилия Шираз. И некоторые спрашивают: "Это типа такое вино?". На что отвечаю — что-то типа того", — пишет женщина.

Журналистка признается, что ее ситуация имеет две стороны медали: с одной стороны, редкое имя вызывает интерес среди людей, а с другой стороны, она часто оказывается в комичных ситуациях. Ее полное имя не могут произнести правильно на публичных мероприятиях, не говоря о правильном написании.

"Когда речь заходит об уникальном имени, то бесспорно есть некоторые недостатки. Все незнакомые люди просто не могут правильно произнести мое полное имя, не говоря уже о родных. Я не знаю, сколько я получила открыток на Рождество и День рождения, где мое имя пишут с двумя "н", — рассказывает женщина.

Ариана признает, что ее часто ошибочно называют "Марианой", а фамилию Согбари — как "Шогбари" или "Шугбари". В то же время журналистка говорит, что такие конфузы случаются настолько часто, что она "просто перестала считать их количество".

"Несмотря на это, я уже давно полюбила свою уникальную фамилию, хотя ее трудно произносить каждый раз для других. Что касается моего имени, то я люблю его. Однако меня разочаровывает, что магниты на холодильник с моим именем пока практически невозможно найти", — иронично заключает журналистка.

Ранее стало известно, что женщина растеряна от желания мужа в очередной раз изменить имя дочери. Пользователи в сети советуют женщине взять и окончательно поставить точку в вопросе относительно имени новорожденной дочери.

Затем сообщалось, что женщина рассказала, что никто не понимает имя ее дочери. Британка Эмма наткнулась на неожиданные трудности из-за редкого имени дочери, потому что ей постоянно приходится объяснять, как его произносить.