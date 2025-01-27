Не могут произнести: женщина рассказала, что никто не понимает имя ее дочери (видео)

Женщина по имени Эмма столкнулась с неожиданными трудностями из-за редкого имени дочери. По ее словам, ей постоянно приходится объяснять, как его произносить.

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Мама из Великобритании по имени Эмма столкнулась с неожиданной проблемой. Имя ее 13-месячной дочери вызывает недоумение у окружающих. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Женщина, которая выбрала для своей малышки необычное имя Elae (читается как "Элае"), пожаловалась, что ей постоянно приходится объяснять, как его произносить.

В видео Эмма рассказала, как во время похода в магазин сотрудница на кассе, услышав имя дочери, сначала приняла его за "Элли", а затем растерянно замолчала.

"Я вижу, как в ее голове мелькают мысли, она пытается понять, что это за имя", — поделилась британка.

Похожая ситуация произошла на приеме у врача, где имя девочки неправильно произнесли как "Или". Эмма объяснила, что, по ее мнению, имя читается так, как оно пишется, но окружающие никак не могут этого понять.

Эмма подчеркнула, что она обожает редкие и необычные имена. По ее словам, в школе ее дочери точно не будет тезок, хотя она осознает, что девочке придется всю жизнь "оправдывать" свое имя перед другими.

Подписчики Эммы в комментариях поддержали ее выбор. Многие поделились, что сталкиваются с похожими проблемами.

"Если это самое худшее, о чем вам приходится беспокоиться, считайте, что вам повезло", — написал один из пользователей.

Несмотря на трудности, мама уверена в своем решении. Для нее важно, чтобы имя отражало индивидуальность и оставалось уникальным.

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