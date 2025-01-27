Не можуть вимовити: жінка розповіла, що ніхто не розуміє ім'я її доньки (відео)

Жінка на ім'я Емма зіткнулася з несподіваними труднощами через рідкісне ім'я доньки. За її словами, їй постійно доводиться пояснювати, як його вимовляти.

Related video

Мама з Великої Британії на ім'я Емма зіткнулася з несподіваною проблемою. Ім'я її 13-місячної доньки викликає подив у оточуючих. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Жінка, яка обрала для своєї малечі незвичайне ім'я Elae (читається як "Елае"), поскаржилася, що їй постійно доводиться пояснювати, як його вимовляти.

У відео Емма розповіла, як під час походу в магазин співробітниця на касі, почувши ім'я доньки, спершу прийняла його за "Еллі", а потім розгублено замовкла.

"Я бачу, як у її голові миготять думки, вона намагається зрозуміти, що це за ім'я", — поділилася британка.

Схожа ситуація сталася на прийомі в лікаря, де ім'я дівчинки неправильно вимовили як "Или". Емма пояснила, що, на її думку, ім'я читається так, як воно пишеться, але оточуючі ніяк не можуть цього зрозуміти.

Емма підкреслила, що вона обожнює рідкісні та незвичайні імена. За її словами, у школі її доньки точно не буде тезок, хоча вона усвідомлює, що дівчинці доведеться все життя "виправдовувати" своє ім'я перед іншими.

Підписники Емми в коментарях підтримали її вибір. Багато хто поділився, що стикається зі схожими проблемами.

"Якщо це найгірше, про що вам доводиться турбуватися, вважайте, що вам пощастило", — написав один із користувачів.

Попри труднощі, мама впевнена у своєму рішенні. Для неї важливо, щоб ім'я відображало індивідуальність і залишалося унікальним.

Раніше Фокус повідомляв, що татуювальник потрапив у скандал, зробивши тату 9-річній дівчинці: що він намалював. Спочатку дитина хотіла портрет Дональда Трампа на шиї, проте майстер переконав її вибрати менш спірний малюнок.

Також стало відомо, що мама похвалилася, що її шестимісячний син заробляє більше, ніж дорослі. Хантер Гоф, якому всього шість місяців, уже заробив $108 000, беручи участь у зйомках. Його мама, Періс Гоф, розповідає про життя малюків-моделей та їхні майбутні перспективи.