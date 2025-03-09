"Всі вимовляють неправильно": як рідкісне ім'я жінки спричиняє конфузи в її житті, деталі

Жінка розповідає, що рідкісна комбінація її імені та прізвища викликала масу курйозних та неприємних ситуацій — від неправильної вимови на публічних заходах до написання на вітальних листівках на свята.

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Британська журналістка Аріана Согбарі-Шираз каже, що в неї постійно трапляються конфузи з її повним іменем, яке не можуть правильно вимовити та написати ні незнайомці, ні навіть члени її родини. Про це вона розповіла у своїй колонці для видання Mirror.

Жінка каже, що її перша частина прізвища Согбарі має перське походження від імені героя міфології Согбара, а другу частину — Шираз взяв її прадідусь, вихідець з цього регіону Ірану. Вона додає, що її ім'я "Аріана" має французьке походження, яке відсилає до імені міфологічної царівни Аріадни.

"Я часто сміюся з того, коли кажу людям, що в мене прізвище Шираз. І деякі питають: "Це типу таке вино?". На що відповідаю — щось типу того", — пише жінка.

Журналістка зізнається, що її ситуація має дві сторони медалі: з одного боку, рідкісне ім'я викликає інтерес серед людей, а з другого боку, вона часто опиняється в комічних ситуаціях. Її повне ім'я не можуть вимовити правильно на публічних заходах, не кажучи про правильне написання.

"Коли мова заходить про унікальне ім’я, то безперечно є деякі недоліки. Всі незнайомі люди просто не можуть правильно вимовити моє повне ім'я, не кажучи вже про рідних. Я не знаю, скільки я отримала листівок на Різдво та День народження, де моє ім'я пишуть з двома "н", — розповідає жінка.

Аріана визнає, що її часто помилково називають "Маріаною", а прізвище Согбарі — як "Шогбарі" чи "Шугбарі". Водночас журналістка каже, що такі конфузи трапляються настільки часто, що вона "просто перестала рахувати їхню кількість".

"Попри це, я вже давно полюбила своє унікальне прізвище, хоча його важко вимовляти щоразу для інших. Що стосується мого імені, то я люблю його. Однак мене розчаровує, що магніти на холодильник з моїм іменем наразі практично не можливо знайти", — іронічно підсумовує журналістка.

Раніше стало відомо, що жінка розгублена від бажання чоловіка вчергове змінити ім'я доньки. Користувачі в мережі радять жінці взяти й остаточно поставити крапку в питанні щодо імені новонародженої доньки.

Потім повідомлялося, що жінка розповіла, що ніхто не розуміє ім'я її доньки. Британка Емма натрапила на несподівані труднощі через рідкісне ім'я доньки, бо їй постійно доводиться пояснювати, як його вимовляти.