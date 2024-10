Самі приголосні: у соцмережах обурені матір'ю, яка вигадала фантастичне ім'я доньці

Новонароджена дівчинка могла отримати ім'я без голосних, яке б суттєво вирізнило її серед інших дітей. Жодна людина не підтримала ідею, яку у соцмережах назвали безглуздістю та дурістю.

Жінка, яка готувалась стати матір'ю, запитала у користувачів соцмереж, чи є щось погане в імені, яке вона вигадала для майбутньої дочки. Чоловік відкинув ідею, тому вона цікавилась, чи все дійсно настільки погано. На порталі Mirror навели пояснення реакції батька, який зненавидів пропозицію дружини.

На порталі розповіли історію, яку побачили у приватній закритій групі Facebook "That name isn't a tragedeigh, it's a murghdyrr" ("Таке ім'я — це не трагедія, це вбивство", — перекл. з англ.). В групі, членами якої є понад 300 тис. користувачів, невідома вагітна поскаржилась на чоловіка. Чоловік відкинув її ідею щодо імені для доньки. Як з'ясувалось, вона мріяла назвати дитину Crstl — тобто іменем Crystal, з якого викинули усі голосні. У відповідь під дописом з'явилась злива коментарів, в яких люди обурені таким вибором і говорять, що це зруйнувало б життя дівчинки.

"Я ніколи не буду називати дитину так, тому що мій чоловік ненавидить це. Скажіть мені, наскільки це погано? Так, там навмисно немає голосних", — написала майбутня матір.

Журналісти опублікували кілька прикладів обурених реакцій. Деякі люди закликали дякувати батьку дитини, який зупинив таке рішення матері, і навіть пропонували купити йому квіти. Інші запевняли, що такі ідеї просто безглузді і нецікаві. Також коментатори припускали, що потрібно бути вдячними богу, бо це він вклав хорошу думку в голові батьку і зупинив неподобство.

"Я скажу прямо заради твоєї майбутньої дочки. Це не круто, це нецікаво, це безглуздо. Просто дурість", — написав невідомий чоловік.

Крім того, жінка з іменем Крістал зауважила, що авторці допису вдалось спотворити людське ім'я, а інша користувачка припустила, що можна було б скоротити ім'я до Крістл.

"Крістл мала б більше сенсу. Але жахливо. Ненавиджу це ім’я і ненавиджу твоє написання", — ідеться у одному з коментарів.

Група, у якій журналісти відшукали реакцію на потворне ім'я, створена користувачем з ніком NameMurghdyrrs. Користувач у соцмережі X (Twitter) публікував приклади дивовижних вигадок, які використовували батьки для своїх дітей. Серед інших, він висміяв ім'я, яке йому здавалось схоже на чхання. Також навів приклад жіночого імені Сіндерелла (Cinderella) і чоловічого — Пістоль (Pistol).

Ім'я дитини - ім'я, яке читається майже як "Апчхи" Ім'я дитини - ім'я для дівчинки Сіндерелла Ім'я дитини - ім'я для хлопчика Пістоль Ім'я дитини - ім'я, створене на основі додавання до будь-якого слова закінчення "лінн""

Зазначимо, Фокус розповідав про дивні імена, якими українці називали дітей. Наприклад, у одному випадку хлопчик отримав ім'я "Зеленський", а дівчинка — "Санта-Марія". Згідно з даними Міністерство юстиції України, з'явились діти з іменами Д'Артаньян, Лимон, Амбре, Омар, Буржуй та інші.

