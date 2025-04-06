Легендарний гонщик "Формули-1" Міхаель Шумахер став дідусем (фото)

28-річна донька автогонщика Міхаеля Шумахера Джина-Марія народила дитину. 55-річний Міхаель та його дружина Коріна стали дідусем та бабусею.

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Світлину з новонародженою донькою Джина Шумахер оприлюднила в мережі.

28-річна донька семиразового чемпіона світу "Формули-1" повідомила у себе в "Інстаграм", що вона разом зі своїм коханим Ієном Бетке стали батьками дівчинки на ім'я Міллі і виклала зворушливе фото з немовлям.

"Ласкаво просимо у світ, Міллі. Ти народилася 29 березня. Наші серця сповнені, як ніколи. Ми безмежно благословенні тим, що ти з'явилася у нашому житті", — написала Джина.

Джина Шумахер вийшла заміж за стрибуна на лижах із трампліну Ієна Бетке у вересні 2024 року. Вони зустрічалися 7 років.

Джина Шумахер і Ієн Бетке Фото: Gina Schumacher/Instagram

Нагадаємо, що Міхаель Шумахер є семиразовим чемпіоном світу. Йому належить рекорд за кількістю швидких кіл та чемпіонських титулів поспіль. 29 грудня 2013 року під час катання на лижах впав та вдарився головою об прихований снігом камінь. Внаслідок цього він отримав важкі травми і впав в кому. Після цього він постійно перебуває на лікуванні.