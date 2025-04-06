Легендарный гонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер стал дедушкой (фото)

28-летняя дочь автогонщика Михаэля Шумахера Джина-Мария родила ребенка. 55-летний Михаэль и его жена Корина стали дедушкой и бабушкой.

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Фотографию с новорожденной дочерью Джина Шумахер обнародовала в сети.

28-летняя дочь семикратного чемпиона мира "Формулы-1" сообщила у себя в "Инстаграм", что она вместе со своим возлюбленным Иеном Бетке стали родителями девочки по имени Милли и выложила трогательное фото с младенцем.

"Добро пожаловать в мир, Милли. Ты родилась 29 марта. Наши сердца полны, как никогда. Мы бесконечно благословлены тем, что ты появилась в нашей жизни", — написала Джина.

Джина Шумахер вышла замуж за прыгуна на лыжах с трамплина Иена Бетке в сентябре 2024 года. Они встречались 7 лет.

Джина Шумахер и Иен Бетке Фото: Gina Schumacher/Instagram

Напомним, что Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом мира. Ему принадлежит рекорд по количеству быстрых кругов и чемпионских титулов подряд. 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах упал и ударился головой о скрытый снегом камень. Вследствие этого он получил тяжелые травмы и впал в кому. После этого он постоянно находится на лечении.