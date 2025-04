Спить із матір'ю і купається у ванній із сестрами: донька Брюса Вілліса зробила неочікувану заяву

36-річна Румер Вілліс, дочка акторів Демі Мур і Брюса Вілліса, зізналася, що дуже близька з матір'ю і сестрами.

Про це вона розповіла Зої Вінклер у подкасті What in the Winkler.

Дівчина, яка народила доньку Луетту, якій уже виповнився рік, сподівається розвивати такі ж теплі стосунки зі своєю дитиною.

"Чесно кажучи, я сподіваюся, що Лу, типу, все ще спатиме зі мною в ліжку, коли вона буде в моєму віці. Я все ще сплю в ліжку зі своєю мамою, і я не думаю, що це дивно", — зізналася вона.

Вілліс також згадала сестер, 33-річну Скаут і 31-річну Таллулу, додавши:

"Ми все ще приймаємо ванну разом, мої сестри і я. І це просто такий будинок, у якому я виросла".

Попереджуючи критику її слів, вона наголосила, що люди можуть подумати, що це безумство і дивацтво, але вона так не вважає.

За словами Румер, вона після народження дитини щоночі спить зі своїм малятком.

Румер Вілліс із донькою Луеттою

"Я завжди думаю про це так, наче ви взяли дитинча горили або собаку, коли йому було два тижні або три місяці, і поклали його спати в іншу кімнату, подалі від мами. Усі дивитимуться на вас, як на божевільну. Але все ж таки ми такі: "О ні, ця дитина може спати всю ніч. Вона має піклуватися про себе сама, має навчитися заспокоюватися сама". Вони навіть не можуть їсти самі! До речі, ми, дорослі, навіть не знаємо, як заспокоїтися... Люди п'ють вино, люди вживають наркотики, люди з'їдають цілу банку морозива", — заявила вона.

Раніше Румер дякувала своїм знаменитим батькам за те, що вони дали їй міцний фундамент сім'ї.

"Навіть коли вони розлучилися, вони створили таку прекрасну основу пріоритету моїх сестер і мене, що я ніколи не відчувала, що мені потрібно вибирати. Вони ніколи не грали один проти одного", — сказала вона в лютому. "Ми були сім'єю, і ми все ще залишаємося сім'єю, попри все. Я не тільки відчувала, що це створило для мене в житті такий прекрасний фундамент моєї власної сім'ї, але тепер, коли я також працюю над спільним вихованням дітей, я відчуваю глибоку подяку за приклад, який вони подали", — підкреслила вона.

Румер народила доньку 18 квітня 2023 року. Пологи дівчинки відбулися в домашніх умовах у басейні.

Раніше Фокус писав, що Румер розійшлася з батьком своєї дитини.