Спит с матерью и купается в ванной с сестрами: дочь Брюса Уиллиса сделала неожиданное призание

36-летняя Румер Уиллис, дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, призналась, что очень близка с матерью и сеcтрами.

Related video

Об этом она рассказала Зои Уинклер в подкасте What in the Winkler.

Девушка, родившая дочь Луэтту, которой уже исполнился год, надеется развивать такие же теплые отношения со своим ребенком.

"Честно говоря, я надеюсь, что Лу, типа, все еще будет спать со мной в постели, когда она будет в моем возрасте. Я все еще сплю в постели со своей мамой, и я не думаю, что это странно", – призналась она.

Уиллис также упомянула сестер, 33-летнюю Скаут и 31-летнюю Таллулу, добавив:

"Мы все еще принимаем ванну вместе, мои сестры и я. И это просто такой дом, в котором я выросла".

Предупреждая критику ее слов, она подчеркнула, что люди могут подумать, что это безумие и странность, но она так не считает.

По словам Румер, она после рождения ребенка каждую ночь спит со своей малышкой.

Румер Уиллис с дочерью Луэттой

"Я всегда думаю об этом так, как будто вы взяли детеныша гориллы или собаку, когда ему было две недели или три месяца, и положили его спать в другую комнату, подальше от мамы. Все будут смотреть на вас, как на сумасшедшую. Но все же мы такие: "О нет, этот ребенок может спать всю ночь. Он должен заботиться о себе сам, должен научиться успокаиваться сам". Они даже не могут есть сами! Кстати, мы, взрослые, даже не знаем, как успокоиться… Люди пьют вино, люди принимают наркотики, люди съедают целую банку мороженого", – заявила она.

Ранее Румер благодарила своих знаменитых родителей за то, что они дали ей прочный фундамент семьи.

"Даже когда они расстались, они создали такую ​​прекрасную основу приоритета моих сестер и меня, что я никогда не чувствовала, что мне нужно выбирать. Они никогда не играли друг против друга", — сказала она в феврале. "Мы были семьей, и мы все еще остаемся семьей, несмотря ни на что. Я не только чувствовала, что это создало для меня в жизни такой прекрасный фундамент моей собственной семьи, но теперь, когда я также работаю над совместным воспитанием детей, я чувствую глубокую благодарность за пример, который они подали", – подчеркнула она.

Румер родила дочь 18 апреля 2023 года. Роды девочки прошли в домашних условиях в бассейне.

Ранее Фокус писал, что Румер разошлась с отцом своего ребенка.