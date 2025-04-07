Бориса Джонсона клюнул страус прямо в авто (видео)

37-летняя Кэрри Джонсон, жена 60-летнего бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и мать его троих младших детей, часто делится видео и фото, показывая, как вся семья вместе отдыхает и путешествует.

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В последнем посте женщина поделилась очень забавным моментом с участием супруга.

На видео, опубликованном Кэрри, запечатлен Борис Джонсон за рулем авто, и рядом с ним – его трехлетняя дочь Роми. Вероятнее всего, родители привезли детей показать им страусиную ферму, поскольку по полю и по дороге свободно бродят страусы.

Одна из птиц подошла к машине Джонсонов и в какой-то момент клюнула Бориса, просунув длинную шею в открытое окно. Дети, увидев страуса, смеются, а Джонсон-старший, после того, как его цапнул представитель фауны, вскрикнул, чем еще больше развеселил своих малышей.

"Слишком смешно, чтобы не поделиться", – подписала видео Кэрри.

Ролик собрал немало восторженных комментариев.

"Я не могу перестать смотреть", "Фантастика. Так смешно", "Абсолютно уморительно, смотрела это больше раз, чем готова признать", "Первое, что я увидел в инсте сегодня утром. Гениально… бедный Борис", "Детский смех!", "Борис такой забавный, что можно поспорить, что вы никогда не перестанете смеяться в повседневной жизни", – пишут пользователи.

У Бориса и Кэрри – трое детей: пятилетний Уилфред, трехлетняя Роми и самый младший, Фрэнки, которому в июле исполнится два года. Семья часто путешествует за границу в полном составе, и их третий ребенок отправился с ними на отдых, когда ему было всего три месяца. У Джонсона также есть пятеро взрослых детей: четверо взрослых сыновей и дочерей от бывшей жены Марины Уилер и внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.

Ранее Фокус писал, что жена Бориса Джонсона показала любимое платье от украинского дизайнера.