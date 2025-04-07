Бориса Джонсона клюнув страус просто в авто (відео)

37-річна Керрі Джонсон, дружина 60-річного колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона і мати його трьох молодших дітей, часто ділиться відео та фото, показуючи, як уся сім'я разом відпочиває і подорожує.

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В останньому пості жінка поділилася дуже кумедним моментом за участю чоловіка.

На відео, опублікованому Керрі, зображено Бориса Джонсона за кермом авто, і поруч із ним — його трирічну доньку Ромі. Найімовірніше, батьки привезли дітей показати їм страусину ферму, оскільки полем і дорогою вільно бродять страуси.

Один із птахів підійшов до машини Джонсонів і в якийсь момент клюнув Бориса, просунувши довгу шию у відчинене вікно. Діти, побачивши страуса, сміються, а Джонсон-старший, після того, як його хапнув представник фауни, скрикнув, чим ще більше розвеселив своїх малюків.

"Занадто смішно, щоб не поділитися", — підписала відео Керрі.

Ролик зібрав чимало захоплених коментарів.

"Я не можу перестати дивитися", "Фантастика. Так смішно", "Абсолютно смішно, дивилася це більше разів, ніж готова визнати", "Перше, що я побачив в інсті сьогодні вранці. Геніально... бідний Борис", "Дитячий сміх!", "Борис такий кумедний, що можна посперечатися, що ви ніколи не перестанете сміятися в повсякденному житті", — пишуть користувачі.

У Бориса і Керрі — троє дітей: п'ятирічний Вілфред, трирічна Ромі і наймолодший, Френкі, якому в липні виповниться два роки. Сім'я часто подорожує за кордон у повному складі, і їхня третя дитина вирушила з ними на відпочинок, коли їй було всього три місяці. У Джонсона також є п'ятеро дорослих дітей: четверо дорослих синів і доньок від колишньої дружини Марини Вілер і позашлюбна донька від мистецтвознавиці Гелен Макінтайр.

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