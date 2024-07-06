Дуже особисте: дружина Бориса Джонсона поділилася рідкісними кадрами з молодшим сином

Місіс Джонсон назвала Френкі наймилішим і найспокійнішим малюком. Крім нього, в сім'ї підростають син Вілфред і дочка Ромі.

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36-річна багатодітна мати Керрі Джонсон, дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, відзначила перший день народження молодшого сина Франкліна. З цієї нагоди вона опублікувала добірку фото, де показано, як малюк дорослішав протягом року.

У каруселі знімок, зроблений одразу після народження малюка, де мати тримає його на грудях, притискаючи до себе. У збірці можна побачити кадри, де малюк сидить на коні, уважно дивиться на батька, сидячи голим на підлозі під час чергового сімейного відпочинку, позує разом із собакою та інші фото.

Останнім іде знімок торта, який Керрі замовила для сина на день народження. Це десерт, покритий мастикою м'ятного кольору, з фігурками сімейства ведмедів на пікніку — двох дорослих і трьох малюків. Тут же ім'я хлопчика, написане на прапорцях і цифра 1.

"Френку виповнився 1 рік! Наймиліший і найспокійніший малюк. Ти терпиш, коли твої брати і сестри підштовхують тебе і стрибають на тебе. Ти сприймаєш усе це спокійно. Завжди посміхаєшся, і в тебе найкращий у світі сміх. Ми так тебе любимо, Френкі!" — підписала фото Керрі.

Як і у всіх попередніх постах, де фігурують її діти, місіс Джонсон сховала обличчя доньки і синів від камер, публікуючи знімки зі спини або в півоберта.

Борис Джонсон почав зустрічатися з Керрі Саймондс, яка працювала в Консервативній партії, а пізніше займалася тільки громадською діяльністю, після розлучення з Мариною Уілер у 2018 році

29 лютого 2020 року пара оголосила, що чекає на дитину. Вілфреда Ніколаса назвали на честь лікарів, які врятували Борису життя, коли він потрапив до лікарні під час пандемії.

Наступного року Борис і Керрі одружилися на таємній церемонії у Вестмінстерському соборі. А через кілька місяців народилася їхня дочка Ромі Айріс Шарлотт. До цього Керрі перенесла викидень.

Френкі — третя дитина Керрі і восьма для Бориса. У нього і колишньої дружини Марини Вілер, доньки журналіста і телеведучого сера Чарльза Вілера, четверо дітей: Лара Летиція, 27 років, Майло Артур, 25 років, Кассія Пічес, 23 роки, і Теодор Аполло, 21 рік. Пара прожила в шлюбі 25 років.

Від роману з арт-консультантом Гелен Макінтайр у Джонсона залишилася дочка Стефані Макінтайр.

Раніше Фокус писав, що Керрі Джонсон показала милі фото хрестин молодшого сина.