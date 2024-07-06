Очень личное: жена Бориса Джонсона поделилась редкими кадрами с младшим сыном

Миссис Джонсон назвала Фрэнки самым милым и спокойным малышом. Кроме него, в семье подрастают сын Уилфред и дочь Роми.

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36-летняя многодетная мать Кэрри Джонсон, жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отметила первый день рождения младшего сына Франклина. По этому случаю она опубликовала подборку фото, где показано, как малыш взрослел на протяжении года.

В карусели снимок, сделанный сразу после рождения малыша, где мать держит его на груди, прижимая к себе. В сборке можно увидеть кадры, где малыш сидит на лошади, внимательно смотрит на отца, сидя голым на полу во время очередного семейного отдыха, позирует вместе с собакой и другие фото.

Последним идет снимок торта, который Кэрри заказала для сына на день рождения. Это десерт, покрытый мастикой мятного цвета, с фигурками семейства медведей на пикнике – двух взрослых и трех малышей. Тут же имя мальчика, написанное на флажках и цифра 1.

"Фрэнку исполнился 1 год! Самый милый и спокойный малыш. Ты терпишь, когда твои братья и сестры подталкивают тебя и прыгают на тебя. Ты воспринимаешь все это спокойно. Всегда улыбаешься, и у тебя самый лучший в мире смех. Мы так тебя любим, Фрэнки!" – подписала фото Кэрри.

Как и во всех предыдущих постах где фигурируют ее дети, миссис Джонсон спрятала лица дочери и сыновей от камер, публикуя снимки со спины или в полоборота.

Борис Джонсон начал встречаться с Кэрри Саймондс, которая работала в Консервативной партии, а позднее занималась только общественной деятельностью, после развода с Мариной Уилер в 2018 году

29 февраля 2020 года пара объявила, что ждет ребенка. Уилфреда Николаса назвали в честь врачей, которые спасли Борису жизнь, когда он попал в больницу во время пандемии.

На следующий год Борис и Кэрри поженились на тайной церемонии в Вестминстерском соборе. А спустя несколько месяцев родилась их дочь Роми Айрис Шарлотт. До этого Кэрри перенесла выкидыш.

Фрэнки – третий ребенок Кэрри и восьмой для Бориса. У него и бывшей жены Марины Уилер, дочери журналиста и телеведущего сэра Чарльза Уилера, четверо детей: Лара Летиция, 27 лет, Майло Артур, 25 лет, Кассия Пичес, 23 года, и Теодор Аполло, 21 год. Пара прожила в браке 25 лет.

От романа с арт-консультантом Хелен Макинтайр у Джонсона осталась дочь Стефани Макинтайр.

Ранее Фокус писал, что Кэрри Джонсон показала милые фото крестин младшего сына.