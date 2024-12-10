Дружина Бориса Джонсона показала зворушливі кадри з трирічною донькою (фото, відео)

На дні народження Ромі були присутні її маленькі друзі, а також батьки і брати.

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36-річна Керрі Джонсон, багатодітна мати і дружина колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона, відсвяткувала триріччя середньої дитини — доньки Ромі, влаштувавши їй святкування у стилі мультфільму "Холодне серце". Відповідними фотографіями та відео вона традиційно поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На знімках можна побачити дівчину-аніматора в костюмі Ельзи, а маленька іменинниця була у вбранні своєї улюбленої героїні та невеликій короні.

Свято влаштували в сімейному сільському будинку Джонсонів. У кімнаті, де проходила вечірка, були надувний басейн із кульками, багато декору в стилі "Холодного серця" і двоярусний торт.

Серед тих, хто був присутній на святі, був і сам містер Джонсон, який із задоволенням позував із дівчиною "Ельзою".

У підписі до публікації Керрі відзначила всіх, хто допоміг їй у підготовці свята і зізналася, що хотіла б бачити дівчину-аніматора і на Різдво.

"Дякую вам, пані, за те, що допомогли мені влаштувати справді особливу вечірку для моєї маленької дівчинки. Ви не тільки найкращі у своїй справі, а й найдобріші жінки. Дякую, що зробили це так весело", — пише вона.

У Бориса і Керрі — троє дітей. Старший син Вілфред — точна копія батька, а торік вона народила сина Франкліна, який уже за кілька місяців після народження вирушив із батьками на відпочинок за кордон.

Джонсон почав зустрічатися з Керрі Саймондс, яка працювала в Консервативній партії, а пізніше займалася тільки громадською діяльністю, після розлучення з Мариною Вілер 2018 року. 29 лютого 2020 року пара оголосила, що чекає на дитину. Вілфреда Ніколаса назвали на честь лікарів, які врятували Борису життя, коли він потрапив до лікарні під час пандемії.

Наступного року Борис і Керрі одружилися на таємній церемонії у Вестмінстерському соборі. А через кілька місяців народилася їхня дочка Ромі Айріс Шарлотт. До цього Керрі перенесла викидень.

Третя дитина пари — однорічний Френкі.

Загалом у Бориса Джонсона вісім дітей. У нього і колишньої дружини Марини Вілер, доньки журналіста і телеведучого сера Чарльза Вілера, четверо дітей: Лара Летиція, 27 років, Майло Артур, 25 років, Кассія Пічес, 23 роки, і Теодор Аполло, 21 рік. Пара прожила в шлюбі 25 років.

Від роману з арт-консультантом Гелен Макінтайр у Джонсона залишилася дочка Стефані Макінтайр.

Раніше Фокус писав, що дружина Бориса Джонсона показала улюблену сукню від українського дизайнера.