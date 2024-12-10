Жена Бориса Джонсона показала трогательные кадры с трехлетней дочерью (фото, видео)

На дне рождения Роми присутствовали ее маленькие друзья, а также родители и братья.

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36-летняя Керри Джонсон, многодетная мать и жена бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, отметила трехлетие среднего ребенка — дочери Роми, устроив ей празднование в стиле мультфильма "Холодное сердце". Соответствующими фотографиями и видео она традиционно поделилась на своей странице в Instagram.

На снимках можно увидеть девушку-аниматора в костюме Эльзы, а маленькая именинница была в наряде своей любимой героини и небольшой короне.

Праздник устроили в семейном деревенском доме Джонсонов. В комнате, где проходила вечеринка, были надувной бассейн с шариками, много декора в стиле "Холодного сердца" и двухъярусный торт.

Среди тех, кто присутствовал на празднике, был и сам мистер Джонсон, который с удовольствием позировал с девушкой "Эльзой".

В подписи к публикации Керри отметила всех, кто помог ей в подготовке праздника и призналась, что хотела бы видеть девушку-аниматора и на Рождество.

"Спасибо вам, дамы, за то, что помогли мне устроить действительно особенную вечеринку для моей маленькой девочки. Вы не только лучшие в своем деле, но и самые добрые женщины. Спасибо, что сделали это так весело", — пишет она.

У Бориса и Кэрри трое детей. Старший сын Уилфред — точная копия отца, а в прошлом году она родила сына Франклина, который уже через несколько месяцев после рождения отправился с родителями на отдых за границу.

Джонсон начал встречаться с Кэрри Саймондс, которая работала в Консервативной партии, а позднее занималась только общественной деятельностью, после развода с Мариной Уилер в 2018 году. 29 февраля 2020 года пара объявила, что ждет ребенка. Уилфреда Николаса назвали в честь врачей, которые спасли Борису жизнь, когда он попал в больницу во время пандемии.

На следующий год Борис и Кэрри поженились на тайной церемонии в Вестминстерском соборе. А спустя несколько месяцев родилась их дочь Роми Айрис Шарлотт. До этого Кэрри перенесла выкидыш.

Третий ребенок пары — годовалый Фрэнки.

Всего у Бориса Джонсона восемь детей. У него и бывшей жены Марины Уилер, дочери журналиста и телеведущего сэра Чарльза Уилера, четверо детей: Лара Летиция, 27 лет, Майло Артур, 25 лет, Кассия Пичес, 23 года, и Теодор Аполло, 21 год. Пара прожила в браке 25 лет.

От романа с арт-консультантом Хелен Макинтайр у Джонсона осталась дочь Стефани Макинтайр.

Ранее Фокус писал, что жена Бориса Джонсона показала любимое платье от украинского дизайнера.