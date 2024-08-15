Жена Бориса Джонсона показала любимое платье от украинского дизайнера (фото)

Борис и Кэрри Джонсон активно поддерживают Украину в войне против России. Семья всячески демонстрирует свою приверженность нашей стране и украинцам в целом.

Related video

36-летняя английская активистка Кэрри Джонсон, более известная как жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, надела платье от украинского бренда. Фотографией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.

В частности, речь идет о платье бордового цвета длины макси от украинского бренда Gasanova, владелицей которого является украинский дизайнер Эльвира Гасанова.

Известно, что от этого дизайнера Кэрри Джонсон имеет четыре платья, однако платье, в которое она была одета, одно из любимых в ее гардеробе.

Кэрри Джонсон

Сама же дизайнер Эльвира Гасанова уже отреагировала на новые фото Кэрри Джонсон. В частности, в комментарии изданию NV она рассказала, что сообщила, что жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона действительно является клиенткой их бренда.

Она также рассказала, что в феврале 2024 года на показ, который состоялся в Лондоне, для Керри привезли платье молочного цвета. Уже потом она обратилась к бренду с просьбой прислать ей это же платье в различных цветовых вариациях. Кэтти объяснила, что эта модель платья ее любимая, ведь она очень удобная.

Напомним, ранее мы писали, что Борис Джонсон примерил вышиванку от украинского бренда с картой на сердце.