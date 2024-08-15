Дружина Бориса Джонсона показала улюблену сукню від української дизайнерки (фото)

Борис та Керрі Джонсон активно підтримують Україну у війні проти Росії. Родина всіляко демонструє свою прихильність нашій країні та українцям загалом.

Related video

36-річна англійська активістка Керрі Джонсон, більш відома як дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, одягла сукню від українського бренду. Світлиною вона поділилася у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, мова йде про сукню бордового кольору довжини максі від українського бренду Gasanova, власницею якого є українська дизайнерка Ельвіра Гасанова.

Відомо, що від цієї дизайнерки Керрі Джонсон має чотири сукні, однак сукня, в яку вона була одягнена, одна із улюблених у її гардеробі.

Керрі Джонсон

Сама ж дизайнерка Ельвіра Гасанова вже відреагувала на нові фото Керрі Джонсон. Зокрема у коментарі виданню NV вона розповіла, що повідомила, що дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона дійсно є клієнткою їхнього бренду.

Вона також розповіла, що у лютому 2024 року на показ, який відбувся в Лондоні, для Керрі привезли сукню молочного кольору. Вже згодом вона звернулася до бренду з проханням надіслати їй цю ж саму сукню в різних кольорових варіаціях. Кетті пояснила, що ця модель сукні її улюблена, адже вона дуже зручна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Борис Джонсон приміряв вишиванку від українського бренду з картою на серці.