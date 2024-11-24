Точно не два: сколько на самом деле глаз у пчелы

У известных опылителей цветов очень сложная зрительная система.

Некоторые животные имеют так называемый "третий глаз", а некоторые пауки имеют сразу 8 глаз. На первый взгляд кажется, что у пчел имеется всего два больших глаза, но первое впечатление может быть обманчивым, пишет IFLScience.

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Сколько на самом деле глаз у пчелы?

Если вы когда-нибудь видели пчелу с близкого расстояния, то могли заметить два довольно больших глаза, расположенных на ее небольшой голове. Но зрительная система пчел сложнее. На самом деле пчелы имеют 5 глаз: три простых глаза и два сложных.

Сложными глазами являются как раз те два больших коричнево-черных овала, которые занимают большую часть головы пчелы. С помощью этих глаз пчелы видят движение и определяют цвета.

Сложные глаза состоят из тысяч крошечных светочувствительных участков, которые называются омматидиями. Каждый участок сложного глаза может действовать, как отдельный зрительный орган, накрытый колбочкой и линзой. Эти участки сложного глаза помогают пчелам фокусировать свет на фоторецепторных клетках, которые свет в сигналы, идущие в мозг для обработки информации.

Три простых глаза расположены в виде треугольника в центре головы пчелы между двумя другими глазами. Несмотря на название, эти глаза не такие простые. Их так называют, ведь их структура немного проще, чем у сложных глаз. Простые глаза имеют примерно 800 клеток сетчатки каждый.

Ученые считают, что в отличие от сложных глаз, простые глаза не участвуют в обнаружении деталей пространства. Эти органы зрения действуют как сверхчувствительный детектор света, который помогает пчелам использовать Солнце для ориентации в пространстве.

Что видит пчела?

Пчелы видят окружающий мир, и цветы, которые они опыляют, не так, как люди. Если человек может видеть только свет с длиной волны от 380 до 700 нанометров, то есть видимый спектр света, то пчелы могут видеть свет с длиной волны от 300 до 650 нанометров. При этом пчелы не видят красный цвет.

В то же время пчелы видят ультрафиолетовый цвет и ученые считают, что цветы эволюционировали таким образом, чтобы иметь ультрафиолетовый рисунок. Таким образом цветы являются более привлекательными для пчел, которые являются важными опылителями.

Еще одна особенность глаз пчелы

Сложные глаза пчел покрыты крошечными волосками, которые очень полезны для этих насекомых. Волоски позволяют пчелам собирать больше пыльцы с цветов. Волоски расположены таким образом, что пыльца остается на их кончиках. Пчелы могут провести по глазам лапками и легко удалить пыльцу, делая зрение яснее.

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