Собаки могут обладать самосознанием, как и люди, - ученые (видео)

Ранее исследователи считали, что эта способность присуща только приматам, слонам, дельфинам и врановым птицам.

Как показывает новое исследование ученых, собаки умеют отличать свое тело от других объектов и осознавать его границы, что добавляет наших четвероногих любимцев к группе животных, которые, как и люди, распознают себя отдельными существами, пишет Live Science.

Эта способность, называемая осознанием тела, является одним из самых основных проявлений самосознания, и у людей она развивается очень рано. Так, к примеру, 5-месячный младенец может различать свои собственные движущиеся ноги от ног, которые он видит на видео. Затем эта способность перерастает в более сложные формы отличия себя от окружающих.

Предыдущие исследования тестировали животных в основном на более сложные формы способностей. Например, одним из самых известных тестов самосознания является "задание с зеркалом", суть которого состоит в том, что если животное узнает себя в зеркале, значит, оно обладают более развитой формой самосознания.

"Обезьяны, слоны, дельфины, врановые птицы прошли этот тест, а вот собаки нет", — отметил старший автор исследования Петер Понграч, доцент кафедры этологии Будапештского университета, Венгрия.

По словам Понграча, ученые потеряли интерес к изучению видов, которые не проявляли этих сложных форм самосознания. Однако в новом исследовании он и его команда решили использовать новый подход и выяснить, показывают ли собаки более низкий уровень этой способности.

"Собаки — это умные и большие существа, которые быстро двигаются и перемещаются в сложной среде, поэтому теоретически для них важно иметь осознание своего тела, например, для преодоления различных препятствий", — подчеркнул Понграч.

Чтобы это проверить, исследователи выбрали 32 собак и провели задание "тело как препятствие". Этот тест ранее проводился только на слонах и людях.

Собаки должны были поднять и отдать предмет своему хозяину, стоя на маленьком коврике, однако игрушка была прикреплена к коврику таким образом, что собака должна была с него сойти, чтобы поднять предмет. Другими словами, их тела служили препятствием, и чтобы выполнить поставленную задачу собакам нужно было сознательно сдвинуть свое тело.

По словам Понграча, исследователи учитывали и другие факторы, например, условия, вызывающие страх, которые могли бы заставить собаку сойти с коврика или отказаться от выполнения задания.

"Когда собаки тянули игрушку, они также начинили поднимать коврик. Таким образом, животные чувствовали, что когда они тянут предмет, коврик дергается под их лапами. В этом сценарии собаки, держа во рту игрушку, быстро покидали свое место и затем отдавали ее владельцу", — объяснил Понграч.

Исследователи обнаружили, что собаки отрывались от коврика чаще и быстрее, когда предмет был привязан к коврику, чем когда он был прикреплен к земле, которую исследователи использовали для сравнения.

"Это первое доказательство того, что собаки могут понимать связь между своим телом и окружающей средой через эффект обратной связи от собственных действий", — отметили ученые.

Согласно исследованию, собаки также продемонстрировали и другие основные компоненты самосознания, в том числе наличие эпизодической памяти, способность распознавать собственный запах и осознавать размер тела.

Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения за собаками и другими животными с подобными способностями помогут понять, какие именно области мозга наших ближайших родичей отвечают за самосознание, а также позволят узнать историю эволюции его компонентов.