У США визначили найкрасивішу домашню тварину за допомогою математики

У ході досліджень були виміряні параметри кішок, собак, тхорів, кроликів і хом'яків.

Співробітники американського сайту MoneyBeach, що спеціалізується на страхуванні домашніх тварин, за допомогою математичного рівняння, відомого як "золотий перетин", визначили найкрасивішу і найбільш пропорційну істоту.

Взявши за основу рівняння, яке у своїх роботах широко використовували Мікеланджело і Далі, вони досліджували ключові точки на морді тварин, такі як вуха, очі, язик і ніздрі, проаналізували їх і зіставили, згідно з математикою.

У підсумку вийшло, що найкрасивішими і пропорційними є коти і кішки, дотримання "золотого перетину" в яких — 46,51%. На другому місці опинився тхір (46,20%), на третьому — кролик (40,30%), на четвертому — хом'як (31,46%), а замикає п'ятірку собака з показником 29,64%.

[ + – ] Коти виявилися лідерами рейтингу з точки зору відповідності пропорцій математичним стандартам Фото: Getty Images

Однак, зазначають на сайті, незважаючи на першість котів у плані ідеальних пропорцій, собаки, як і раніше, залишаються найпопулярнішими домашніми тваринами. Тому було проаналізовано 100 найбільш поширених порід на предмет відповідності "Золотого перетину". Виявилося, що найбільш правильні параметри мають далматинці (67,03%). У п'ятірці лідерів також опинилися ірландський водяний спанієль (66,26%) і жорсткошерстний фокс-тер'єр (65,53%), лабрадор (64,67%) і бассет-хаунд (64,43%).

[ + – ] Далматинці найбільше відповідають "золотому перетину" Фото: Getty Images

Раніше вчені дійшли до висновку, що кішки менш схильні до соціальних відносин, на відміну від собак.

Коронавірус, що бушує в усьому світі, не оминув і тварин. Так, Південнокорейський центр з контролю і профілактики захворювань оголосив, що домашні вихованці, які контактували з носіями COVID-19, або тварини, що виявляють симптоми захворювання, повинні бути перевірені на наявність його збудника і відправлені на карантин.