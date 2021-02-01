Домашних животных в Корее начали тестировать на COVID-19 и отправлять на "самоизоляцию"

Корейские власти заявили, что кошки и собаки "не являются исключением" из правил тестирования и карантина при подозрении на COVID-19.

Южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний объявил, что домашние питомцы, контактировавшие с носителями COVID-19, или животные проявляющие симптомы заболевания, должны быть проверены на наличие его возбудителя и помещены в карантин.

Как сообщается на сайте ведомства, на специальном заседании, посвященном противоэпидемическим мерам, "были обсуждены рекомендации по содержанию домашних животных, связанные с Corona-19". Так, в связи с тем, что "хозяева обычно находятся в тесном контакте со своими домашними животными в своих жилищах", они также должны будут пройти тестирование, если у их владельцев будет положительный результат на COVID-19.

"Если будет подтверждено, что домашние животные инфицированы вирусом, они должны быть изолированы", – указано в сообщении южнокорейских органов здравоохранения. В Центре заявили, что домашние животные могут быть помещены в карантин в учреждениях местного самоуправления, если их владельцы не могут изолировать их самостоятельно.

Призыв правительства проверить домашних животных на коронавирус прозвучал после того, как в юго-восточном городе Чинджу, бывшей столице провинции Кенсан-Намдо, домашний котик продемонстрировал положительный результат на наличие вируса, передает в понедельник, 1 февраля журнал "Vice".

Как сообщается в материале, южнокорейские официальные лица отметили, что кошка считается первым домашним животным-носителем вируса в стране. Правительство Южной Кореи уверяет, что ни одно домашнее животное пока не передало вирус человеку, хотя и "не исключают такую ​​возможность".

"SARS-CoV-2 может заразить широкий спектр видов хозяев, включая кошек, собак, норок и владельцев других диких и одомашненных видов животных, и, следовательно, может потребоваться вакцинация домашних животных, чтобы остановить дальнейшую эволюцию вируса и его повторное распространение", – сообщается в научной статье "Эволюция COVID-19 за время пандемии", опубликованной в авторитетном медицинском журнале "Virulence".

Как рассказали журналистам "Vice" в Сеульском национальном университете, "несмотря на то, что массовая вакцинация людей является наиболее актуальной в настоящий момент", стране уже в ближайшее время придется позаботиться о создании вакцин для животных, чтобы в конечном счете полностью обуздать вирус.

Напомним, как стало известно в понедельник, 1-го февраля на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19 вакциной "Спутник V".