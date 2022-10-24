Ветеринар назвал четыре породы кошек, которые он бы никогда не купил (видео)

Несмотря на широкую распространенность этих пород, каждая из них имеет свои недостатки.

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Ветеринар по имени Бен из Великобритании, на TikTok которого подписаны почти 130 тысяч человек, часто делится своими наблюдениями, касающимися определенных пород собак и кошек, с которыми ему приходится иметь дело. Он хорошо знает темперамент каждой из пород, ее особенности и подводные камни. В одном из своих последних видео он рассказал о четырех самых опасных и непредсказуемых породах кошек, которых, несмотря на всю их популярность среди британцев, он лично бы никогда не купил для себя. Единственная причина, по которой Бен, возможно бы, взял представителя одной из этих пород домой, – прямая опасность их жизни, то есть чтобы спасти их.

Бенгальская кошка

Бенгальские кошки в личном рейтинге врача – на четвертом месте.

"Это красивые кошки, у них великолепная шерсть, и я понимаю, почему они нравятся людям. Но многие люди не знают, что они представляют собой гибрид между типом дикой кошки, называемой азиатской леопардовой кошкой, и породой домашних кошек. Так что они все еще довольно дикие с точки зрения их поведения и темперамента. А у ветеринаров они имеют репутацию довольно агрессивных. Обычно мы боимся, что с ними действительно очень опасно иметь дело. Они очень умны, им нужно много активности, и, к сожалению, многие дома им просто не подходят", – рассказал ветеринар.

[ + – ] Бенгальская кошка

Сфинкс

Сфинкс в рейтинге Бена – на третьем месте. По его словам, он ничего не имеет против этой породы, и что они – очень милые, но он "предпочитает тискать пушистых котов".

[ + – ] Сфинксы – милые и добрые животные. но не все могут принять то, что они лысые

Шотландская вислоухая кошка

На втором месте – шотландская вислоухая кошка. Бен подчеркивает, что отличительная черта этой породы – загнутые уши – на самом деле является результатом заболевания хряща, называемого остеохондродисплазией.

"Проблема в том, что дефектный хрящ присутствует во всех их суставах. И это означает, что у них обычно развивается болезненный артрит в молодом возрасте … Для меня это просто жестоко и несправедливо, и я никогда не мог поддерживать их разведение", – пояснид Бен.

[ + – ] Шотландская вислоухая кошка Фото: Zoo-dom.com.ua

Персидская кошка

Лидером личного антирейтинга ветеринара Бена стала персидская кошка. Главный фактор – ее проблемы со здоровьем.

"Номер один для меня – это персидские кошки, и это из-за того, насколько плоские их морды и сколько проблем у них возникает в отношении здоровья и их повседневной жизни". По словам доктора, хоть некоторые заводчики и пытаются разводить персов с менее экстремальными чертами, по его опыту, они составляют меньшинство, и "в целом люди слишком мирятся с проблемами со здоровьем, которые есть у этих кошек".

[ + – ] Персидским кошкам из-за строения морды тяжело дышать Фото: ЗооБлог

"Я видел персидских кошек, у которых носы были буквально вдавлены в морду, а глаза выпирали за пределы носа. Люди не понимают, что им дышать так же тяжело, как некоторым породам собак с плоской мордой. И в целом по тем же причинам. Ноздри слишком маленькие. Все кости в их носовых проходах скучены вместе, и у них часто слишком длинное мягкое небо в задней части горла".

Кроме того, он отметил, что их слезные протоки обычно не работают должным образом, а форма головы и выпученные глаза делают их уязвимыми для проблем со зрением и глазами в целом. Ко всему перечисленному стоит добавить, что персидские кошки склонны к сердечным заболеваниям, поликистозу почек и стоматологическим заболеваниям.

"Так что в целом они представляют собой небольшую катастрофу для здоровья, и по этой причине я никогда не мог их купить", – подытожил ветеринар.

Напомним, какие породы кошек самые опасные, а какие – самые дорогие.