Как заставить собаку пить достаточно воды в жару: ветеринар раскрыла секретную технику

Эксперты предупреждают, что потребление достаточного количества жидкости в особенно теплую погоду является жизненно необходимым в жару.

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В последнее время мир столкнулся с невероятными волнами жары, которые то и дело обрушиваются на планету. Ученые предупредили, что под угрозой окажутся люди из уязвимых групп, однако жара также влияет и на наших питомцев. Как и людям, нашим домашним питомцам необходима помощь, чтобы справиться с жарой, которая будет лишь усиливаться с каждым годом, пишет Inverse.

В особенно жаркий день многие из людей не откажутся от холодного напитка, но что предпочитают наши питомцы? Как правило, животные ограничены мисками с водой, в лучшем случае, комнатной температуры? Но стоит ли нам давать собакам холодную воду?

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По словам ветеринара и доцента кафедры клинической первичной медицинской помощи в Школе ветеринарной медицины Пенсильванского университета Кейтлин Кребс, температура тела здоровой собак колеблется от 37℃ до 39,1℃. Если на улице слишком жарко, животные могут использовать несколько способов, чтобы охладиться:

тяжело дышать;

потеть через лапы — не слишком эффективный метод.

Еще одним способом охладиться в жаркий день является питье воды. Именно поэтому, по словам Кребс, чрезвычайно важно, чтобы у питомцев всегда была в доступе миска с водой. При этом ее температура не играет столь большой роли.

Эксперты отмечают, что комнатная температура воды вполне подойдет питомцу, а основное правило — чтобы вода не успевала нагреваться. Например, если вы ставите металлическую миску с водой на улицу, вам лучше позаботиться о том, чтобы вода в ней не нагревалась. Исследователи отмечают, что для этого достаточно время от времени менять содержимое миски.

Что касается температуры самой воды, было проведено слишком мало исследований, чтобы можно было утверждать что-либо с высокой вероятностью. Однако в 2005 году австралийские ученые проведи эксперимент с 11 собаками смешанных пород и обнаружили, что животные чаще выбирали наиболее холодную воду, имея доступ к воде разной температуры.

Как заставить собаку пить больше воды в жару

По словам Кребс, есть один простой способ заставить собаку пить больше воды в жару, тем самым предотвращая возникновение теплового удара. Для этого достаточно лишь насыпать в миску с водой льда.

Когда на улице особенно жарко Кребс насыпает своим питомцам в миску льда — в результате животные играют с ним и потребляют больше воды, что также защищает их от теплового удара. Чем больше собаки играют со льдом, тем больше они будут увлажнены, что поможет им оставаться здоровыми на жарком летнем солнце. А если ваша собака любит холодную воду, то она может пить больше, что поможет им оставаться здоровыми.

Таким образом ученые утверждают, что самое важное в жару для вашего питомца — наличие самой воды, а не ее температура. Однако, если вы можете сделать воду в миске питомца холоднее, вам следует об этом позаботиться.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что собаки понимают слова, а не просто звуки.