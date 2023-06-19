Пушистые младенцы. Ученые выяснили, почему мы так любим наших кошек и собак

Нейробиолог считает, что мы привязываемся к своим питомцам вовсе не потому, что они наши лучшие друзья — тут нечто другое.

Related video

Мы привыкли считать, что собаки лучшие друзья человека, а кошки весьма своенравны, и, видимо, именно это и привлекает людей к домашним питомцам. Однако новое исследование нейробиологов предполагает, что на самом деле мы так привязаны к своим питомцам вовсе по другой причине, пишет Daily Mail.

По словам нейробиолога, доктора Дина Бернетта, домашние животные с большими глазами и беспомощными характерами, возможно, переняли наш эволюционный импульс заботиться о младенцах. Предполагается, что люди запрограммированы реагировать на вещи, которые напоминают нам о детях. Бернетт предполагает, что в действительности, это единственное здравое объяснение, почему мы заводим кошек и собак.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В своем исследовании нейробиолог сосредоточился на своем 5-летнем коте Пикле. Он даже посвятил этому свой научный бестселлер "Эмоциональное невежество", в котором говорится, что кошки и собаки во многом схожи с человеческими младенцами.

Бернетт говорит о том, что люди эмоционально запрограммированы вкладываться в младенцев, именно поэтому человеку, как правило, крайне сложно отказаться от младенца после его рождения. Однако со временем эта "заботливая потребность" случайно затронула и наших домашних питомцев.

Все дело в том, что котята и щенки маленькие, с большими головами и глазами, они не способны говорить, но весьма игривы и довольно сильно зависят от нас. Люди эмоционально чувствительны этим чертам, так как они также присутствуют и у младенцев. Именно поэтому, по словам Бернетт, нам так хочется заботиться и защищать наших питомцев.

Отметим, что предположение о том, что домашние питомцы вызывают своего рода ошибочную родительскую реакцию также подтверждаются и научными данными. Еще в 2014 году группа ученых из Гарварда просканировала мозг матерей, когда они смотрели на фото своих детей и собак. Тогда исследователи обнаружили, что мозг загорается идентичным образом при просмотре изображений. Это позволило исследователям предположить, что матери испытывали схожие эмоции в отношении детей и собак.

По словам доктора Анны Мачин из Оксфордского университета, когда исследователи смотрят на мозг людей, смотрящих на своих щенков, они видят "отпечатки любви", а также что "родительские области мозга" активируются.

Однако ученые также отмечают, что сканирование показывает отличия в интенсивности этих сигналов. Простыми словами, человек первым делом спасет ребенка, а затем своего питомца.

Бернетт также отмечает, что в современном мире люди заводят детей в более позднем возрасте или не заводят вообще. При этом домашние питомцы вполне способны унять "зуд", который возникает у людей, чтобы расширить семью, лелеять, заботиться и защищать кого-то еще.

Нейробиолог отмечает, что ему не очень нравится термин "пушистый ребенок", однако нельзя отрицать, что именно так большинство людей и относятся к собственным питомцам.

Ранее Фокус писал о том, почему кошки двигают ушами и что это значит.