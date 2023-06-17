Важная особенность, которая скажет о многом: почему кошки двигают ушами и что это значит

Кошки и коты, в отличие от большинства людей, могут независимо двигать своими ушами. Этот уникальный талант просто необходим домашним животными и для этого есть свои причины.

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Одной из особенностей кошек и котов считается их способность независимо двигать ушами. Хотя известно, что некоторые люди также могут делать такие же движения, они не сравнятся с уникальным талантом домашних питомцев. У кошек есть несколько причин для того, чтобы вертеть своим органами слуха и на самом деле кроме всего прочего такие движения являются еще и своеобразным языком общения с человеком, пишет Catster.

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Как показывают исследования, одной из причин, почему кошки и коты двигают своими ушами, является более точное определение того, что именно они слышат. Животные направляют свои уши к источнику звука и таким образом их слух усиливается на 15-20%.

По словам ученых, кошки могут поворачивать свои уши на 180 градусов. При этом кошки и коты могут слышать звуки на частотах от 45 до 64 тысяч Гц, то есть они могут слышать более низкие и более высокие частоты, чем, например, человек, или собаки. Для сравнения собаки могут слышать звук на частотах от 67 до 45 тысяч Гц, а человек – от 64 до 23 тысяч Гц.

Как показывают исследования, кошки вертят ушами не только для того, чтобы лучше слышать, это еще и один из способов выражения эмоций и таким образом животные могут передавать информацию человеку.

Кошки и коты, в отличие от большинства людей могут независимо двигать своими ушами Фото: Live Science

Например, когда уши кошек направлены вперед, то животное обычно довольно, также в это время кошка может поднять хвост немного вверх и мурлыкать. Это значит, что у кошки или кота хорошее настроение и они будут рады вниманию человека.

Когда у кошек уши направлены прямо вверх и их глаза широко открыты, это значит, что животное услышало что-то важное для себя. Если после этого кошки начинают быстро вращать ушами, то это значит, что проявились их охотничьи инстинкты и в это время можно дать домашнему питомцу игрушку.

По словам ученых, если уши домашнего животного направлены вбок, то это может говорить о страхе, который может перерасти в агрессию. В этом случае кошку лучше не трогать. В это время животное может также выгнуть спину и начать пристально смотреть вперед, при этом все эти движения могут сопровождаться негромким рычанием.

Если же уши кошки или кота опущены и обращены наружу, то скорее всего животное плохо себя чувствует. В это время домашние любимцы могут сбежать от человека, чтобы спрятаться и скрыть свое истинное состояние.

Как говорят ученые, если внимательно следить за положением ушей кошек, а также за их поведением, то можно понять, чего она хочет и какое у нее настроение и состояние здоровья. И самое главное, нужно помнить, что кошки всегда все очень хорошо слышат, даже если человеку кажется, что это не так.

Фокус уже писал о том, что кошки могут издавать необычные звуки и хозяевам домашних животных нужно обязательно обращать на это внимание.

Также, как уже писал Фокус, недавнее исследование американских ученых показало, когда собаки могут чаще, чем обычно, укусить человека.