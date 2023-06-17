Важлива особливість, яка скаже багато про що: чому кішки рухають вухами і що це означає

Кішки та коти, на відміну від більшості людей, можуть незалежно рухати своїми вухами. Цей унікальний талант просто необхідний домашніми тваринами, і для цього є свої причини.

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Однією з особливостей кішок і котів вважається їхня здатність незалежно рухати вухами. Хоча відомо, що деякі люди можуть робити такі ж рухи, вони не зрівняються з унікальним талантом домашніх улюбленців. Кішки і коти мають кілька причин для того, щоб крутити своїми органами слуху і насправді крім усього іншого такі рухи є ще й своєрідною мовою спілкування з людиною, пише Catster.

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Як показують дослідження, однією з причин, чому кішки та коти рухають власні вуха, є більш точне визначення того, що саме вони чують. Тварини спрямовують свої вуха до джерела звуку і таким чином їхній слух посилюється на 15-20%.

За словами вчених, кішки і коти можуть повертати свої вуха на 180 градусів. При цьому кішки та коти можуть чути звуки на частотах від 45 до 64 тисяч Гц, тобто вони можуть чути нижчі та вищі частоти, ніж, наприклад, людина або собаки. Для порівняння собаки можуть чути звук на частотах від 67 до 45 тисяч Гц, а людина – від 64 до 23 тисяч Гц.

Як показують дослідження, кішки крутять вухами не тільки для того, щоб краще чути, це ще й один із способів вираження емоцій, і таким чином тварини можуть передавати інформацію людині.

Кішки та коти, на відміну від більшості людей, можуть незалежно рухати своїми вухами Фото: Live Science

Наприклад, коли вуха кішок спрямовані вперед, то тварина зазвичай задовлена, також у цей час кішка може підняти хвіст трохи вгору і муркотіти. Це означає, що у кішки чи кота гарний настрій і вони будуть раді до уваги людини.

Коли в кішок вуха спрямовані прямо вгору і очі широко відкриті, це означає, що тварина почула щось важливе для себе. Якщо після цього кішки починають швидко обертати вухами, то це означає, що проявилися їх мисливські інстинкти і в цей час можна дати іграшку.

За словами вчених, якщо вуха домашньої тварини спрямовані вбік, то це може говорити про страх, який може перерости в агресію. У цьому випадку кішку краще не чіпати. У цей час тварина може вигнути спину і почати уважно дивитися вперед, при цьому всі ці рухи можуть супроводжуватися тихим гарчанням.

Якщо ж вуха кішки або кота опущені і звернені назовні, то швидше за все тварина погано почувається. У цей час домашні улюбленці можуть втекти від людини, щоб сховатись і приховати свій справжній стан.

Як кажуть вчені, якщо уважно стежити за положенням вух кішок, а також за їхньою поведінкою, то можна зрозуміти, чого вона хоче і який у неї настрій та стан здоров'я. І найголовніше, треба пам'ятати, що кішки завжди все дуже добре чують, навіть якщо людині здається, що це не так.

Фокус вже писав про те, що кішки можуть видавати незвичайні звуки та господарям свійських тварин потрібно обов'язково звертати на це увагу.

Також, як уже писав Фокус, недавнє дослідження американських учених показало, коли собаки можуть частіше, ніж зазвичай, вкусити людину.