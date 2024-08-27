Проект на 2 етапа: в Украине появятся электронные ветпаспорта для домашних животных

Как рассказал замминистра аграрной политики Денис Башлык, неотъемлемой частью проекта является запуск Единого государственного реестра домашних животных.

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В Украине появятся электронные ветпаспорта для домашних животных. Соответствующая инициатива была представлена в рамках Проекта по внедрению идентификации и регистрации домашних животных на крупнейшем фестивале для владельцев собак "Песики Фест" в Киеве, о чем сообщило Министерство аграрной политики.

Как рассказал заместитель министра Денис Башлык, Проект предусматривает изменения в процедуре выдачи ветеринарных паспортов и их диджитализацию.

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"Ранее выдавать официальные документы для животных имели право только государственные ветеринарные учреждения. После запуска Проекта выдача ветеринарных документов станет диджитализованной, прозрачной и доступной услугой, а получить паспорта государственного образца можно будет не только в государственных, но и частных ветклиниках, которые присоединятся к Проекту", — рассказал он.

В Украине появятеся электронные ветпаспорта Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

По словам Башлыка, неотъемлемой частью проекта является запуск Единого государственного реестра домашних животных. Владельцы смогут зарегистрировать в Реестре своего любимца во время визита к ветеринару. Таким образом и будет сформирован электронный ветеринарный паспорт. В нем будет храниться вся информация о животном.

Кроме того, Башлык отметил, что проблемой является — отсутствие верифицированной государственной инфраструктуры для поиска потерянных животных и возвращение их домой.

Заместитель министра заявил, что проект реализуется в два этапа:

Во время первого этапа, который начнется этой осенью, будет запущен Единый государственный реестр домашних животных и открыта регистрация для владельцев животных, которая будет проходить во время визита к ветеринарному врачу.

Во время второго этапа, когда регистрация домашних животных станет массовой и Реестр достаточно наполнится, команда проекта реализует отражение ветеринарных паспортов зарегистрированных животных в приложении "Дія".

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