В Австралии снайперы расстреляли с вертолета более 700 коал: названа причина

В Австралии в течение последних несколько дней было убито более 700 коал. Их намеренно отстреливали с вертолета.

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Об этом сообщает издание Тһе Сопѵегѕатіоп.

В Австралии в штате Виктория местные власти дали распоряжение убить коал, которые живут в Национальном парке Будж-Бим. После масштабных лесных пожаров, охвативших в марте заповедник, животные остались без еды, воды, с травмами и медленно умирали в муках. Поэтому было принято решение об их "гуманном уничтожении".

Массовый расстрел животных резко раскритиковали зоозащитники. Они утверждают, что с воздуха невозможно было определить, здорово ли животное и имеет ли детеныш и говорят, что еду голодным коалам можно было сбрасывать с воздуха. Зоозащитники требуют у властей объяснения таких действий.

Коалы живут в эвкалиптовых лесах в восточных и южных штатах Австралии. Этот вид сталкивается с угрозой для существования из-за риска лесных пожаров. Они считаются исчезающими в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и Австралийской столичной территории.

Возле Будж Бим расположены плантации. Группы по защите животных утверждают, что вырубка вызвала перенаселение коал в национальном парке.

Напомним, что в Южной Австралии коала стала причиной массовой аварии на одном из самых оживленных шоссе, когда выбежала на трассу. Первый водитель, который заметил животное, совершил экстренное торможение, а следовавшие за ним автомобили не смогли избежать столкновения.