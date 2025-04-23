В Австралії снайпери розстріляли з гелікоптера понад 700 коал: названо причину

В Австралії протягом останніх кілька днів було вбито понад 700 коал. Їх навмисно відстрілювали з гелікоптера.

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Про це повідомляє видання Тhe Сonversation.

В Австралії у штаті Вікторія місцева влада дала розпорядження вбити коал, які мешкають в Національному парку Будж-Бім. Після масштабних лісових пожеж, що охопили у березні заповідник, тварини залишилися без їжі, води, з травмами та повільно вмирали у муках. Через це було ухвалене рішення про їхнє "гуманне знищення".

Масовий розстріл тварин різко розкритикували зоозахисники. Вони стверджують, що з повітря неможливо було визначити, чи здорова тварина і чи має дитинча і говорять, що їжу голодним коалам можна було скидати з повітря. Зоозахисники вимагають у влади пояснення таких дій.

Коали живуть в евкаліптових лісах у східних і південних штатах Австралії. Цей вид стикається з загрозою існування через ризик лісових пожеж. Вони вважаються зникаючими в Новому Південному Уельсі, Квінсленді та Австралійській столичній території.

Біля Будж Бім розташовані плантації. Групи із захисту тварин стверджують, що вирубка спричинила перенаселення коал у національному парку.

Нагадаємо, що у Південній Австралії коала стала причиною масової аварії на одному з найжвавіших шосе, коли вибігла на трасу. Перший водій, який помітив тварину, зробив екстрене гальмування, а слідували за ним автомобілі не змогли уникнути зіткнення.