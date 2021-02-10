В Австралії коала сіла за кермо авто, але спочатку влаштувала ДТП (фото)

Постраждали сім автомобілів, але водії та пасажири обійшлися без серйозних травм.

У Південній Австралії коала стала причиною масової аварії на одному з найжвавіших шосе, коли вибігла на трасу. Перший водій, який помітив тварину, зробив екстрене гальмування, а слідували за ним автомобілі не змогли уникнути зіткнення.

Про це пише The Guardian.

Унаслідок ДТП постраждали сім автомобілів, які один за одним врізалися один в одного, але водії та пасажири обійшлися без серйозних травм.

Через аварію на трасі утворився величезний автомобільний затор.

Незважаючи на інцидент, людям сподобалася поведінка коали — вона була спокійною, йшла на контакт й особливо не пручалася, коли її ловили, щоб відвезти в центр допомоги.

"Коала була просто гарненькою... ніби тупала між машинами. Потім я побачив, як за нею побігла жінка, намагаючись зловити його ковдрою або чимось ще", — розповів один зі свідків.

Коалу посадили в одну з машин, поки всі очікували приїзду рятувальників.

Там вона швидко освоїлася і навіть вмостилася на водійському місці, тримаючись за кермо, немов намагаючись втекти з місця порушення.

Після прибуття поліцейських, коала перемістилася на заднє сидіння, її відвезли в центр допомоги, а пізніше фахівці, оглянувши тварину, випустили її в ліс.

Нагадаємо, британський музикант Браян Мей, гітарист групи Queen, приїхав в австралійський штат Квінсленд і влаштував гітарний концерт для коали, яка постраждала в лісових пожежах.