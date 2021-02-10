В Австралии коала села за руль авто, но сначала устроила ДТП (фото)

Пострадали семь автомобилей, но водители и пассажиры обошлись без серьёзных травм.

В Южной Австралии коала стала причиной массовой аварии на одном из самых оживлённых шоссе, когда выбежала на трассу. Первый водитель, заметивший животное, предпринял экстренное торможение, а следовавшие за ним автомобили не смогли избежать столкновения.

Об этом пишет The Guardian.

В результате ДТП пострадали семь автомобилей, которые один за одним врезались друг в друга, но водители и пассажиры обошлись без серьёзных травм.

Из-за аварии на трассе образовалась огромная автомобильная пробка.

Несмотря на инцидент, людям понравилось поведение коалы – она была спокойной, шла на контакт и особо не сопротивлялась, когда ее ловили, чтобы отвезти в центр помощи.

"Коала была просто хорошенькой… как будто топала между машинами. Потом я увидел, как за ней побежала женщина, пытаясь поймать его одеялом или чем-то еще", – рассказал один из свидетелей.

Коалу посадили в одну из машин, пока все ожидали приезда спасателей.

Там она быстро освоилась и даже уместилась на водительском месте, держась за руль, словно пытаясь убежать с места нарушения.

По прибытии полицейских, коала переместилась на заднее сидение, ее отвезли в центр помощи, а позже специалисты, осмотрев животное, выпустили ее в лес.

Напомним, британский музыкант Брайан Мэй, гитарист группы Queen, приехал в австралийский штат Квинсленд и устроил гитарный концерт для коалы, которая пострадала в лесных пожарах.