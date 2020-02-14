Гитарист Queen устроил концерт для коалы, пострадавшей от пожаров в Австралии

Брайан Мэй побывал в ветеринарном центре в Брисбене

Британский музыкант Брайан Мэй, гитарист группы Queen, приехал в австралийский штат Квинсленд и устроил гитарный концерт для коалы, которая пострадала в лесных пожарах. Об этом он сообщил в своем Instagram.

С коалой по имени Bear (Медведь) Брайан устроил целую фотосессию. А потом сыграл ей на гитаре, пока коала отдыхала у него на плече.

В посте Брайан написал, что ветеринары реабилитационного центра для животных в Брисбене делают невероятную работу, заботясь о тех, кто выжил в страшных лесных пожарах, бушевавших в штате Квинсленд. "Они нуждаются в нашей поддержке", - отметил музыкант и призвал своих подписчиков жертвовать деньги.

Все фото: Instagram brianmayforreal

Как ранее писал Фокус:

В Австралии рекордная засуха и лесные пожары сократили популяцию коал, сделав их функционально исчезнувшим видом. По словам главы Австралийского фонда коалы Деборы Табарт, в пожарах погибло более 1 тыс. коал, а 80% среды их обитания было уничтожено.