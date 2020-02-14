Гитарист Queen устроил концерт для коалы, пострадавшей от пожаров в Австралии

2020-02-14 18:38:31

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Брайан Мэй побывал в ветеринарном центре в Брисбене

Британский музыкант Брайан Мэй, гитарист группы Queen, приехал в австралийский штат Квинсленд и устроил гитарный концерт для коалы, которая пострадала в лесных пожарах. Об этом он сообщил в своем Instagram.

С коалой по имени Bear (Медведь) Брайан устроил целую фотосессию. А потом сыграл ей на гитаре, пока коала отдыхала у него на плече.

В посте Брайан написал, что ветеринары реабилитационного центра для животных в Брисбене делают невероятную работу, заботясь о тех, кто выжил в страшных лесных пожарах, бушевавших в штате Квинсленд. "Они нуждаются в нашей поддержке", - отметил музыкант и призвал своих подписчиков жертвовать деньги.

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Все фото: Instagram brianmayforreal 

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