Нужно сделать в каждом доме: как спасти технику во время новых отключений света

Энергетик советует украинцам установить реле напряжения, стабилизаторы напряжения, а также выключать электрические приборы из розеток.

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Из-за повреждения энергетической инфраструктуры зимой в Украине прогнозируют отключения света до 18 часов в сутки, в связи с чем возможны перепады напряжения и пожары. О том, как уберечь технику от поломки в таких условиях, рассказал технический директор ПАО "Черкассыоблэнерго" Павел Солоха.

Как отмечает Павел Солоха, из-за графиков отключений могут происходить скачки напряжения в многоэтажках, частных домах, предприятиях и офисах. Одной из причин перепадов напряжения может быть одновременное включение нескольких высокомощных объектов, а также одновременное включение большого количества бытовых потребителей. Как правило, это происходит в утренние и вечерние часы суток.

"Даже если в квартире или доме не заметны перепады напряжения, бытовая техника все равно постепенно выходит из строя. Дело в том, что когда при возобновлении электропитания одновременно начинает работу почти вся техника, в домовой сети в любом случае возникают "скачки" напряжения", — подчеркнул Павел Солоха.

В связи с этим эксперт советует отключать бытовую технику из розеток во время отключений света, в частности холодильники, бойлеры, стиральные машины. Не следует включать приборы в розетку сразу после появления света. Лучше подождать 10-15 минут, так как большие колебания происходят именно в момент восстановления электропитания. Недостаток данного способа в том, что иногда скачок напряжения может произойти и спустя долгое время после возобновления питания.

Второй совет энергетика — установить реле напряжения, который регистрирует значительные отклонения от стандартных напряжений и отключает все бытовые приборы. После того как напряжение нормализуется, этот прибор подает сигнал и техника снова подключается к электросети.

Есть два основных типа реле напряжения — устанавливаемые в электрическом щитке и для отдельных розеток. Первый тип мощнее и надежнее, но для его установки нужно обратиться к электрику. Самые простые модели выдерживают ток 10-16 А. Этого достаточно, если подключать технику поштучно. Более мощные реле напряжения способны защитить все домашние электроприборы.

Еще один способ защитить электроприборы – установить стабилизаторы напряжения или источник бесперебойного питания (ИБП). ИБП имеют меньшую мощность, но при этом держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах. В свою очередь стабилизаторы более мощные, но у них нет аккумуляторных батарей.

Эксперт подчеркнул, что в характеристиках стабилизаторов обычно указывают мощность ВА (вольт-ампер), а не Вт (ватт). Чтобы рассчитать нужную мощность стабилизатора, нужно умножить указанное на нем число (ВА) на 0,7-0,9 (зависит от модели). Результат будет означать, что приборы такой мощности потянет этот стабилизатор (уже в Вт). Чтобы стабилизатор не работал на грани возможностей, рекомендуется учитывать запас мощности 10-20%.

Напомним, чтобы сохранить холод в холодильнике без света, достаточно до 10 аккумуляторов холода из пластиковых бутылок, воды и соли. Общая стоимость его компонентов составляет около 20 гривен.

Также сообщалось, что американский инженер своими руками сделал портативную зарядную станцию на основе аккумуляторного модуля от старого электромобиля. Изобретателю использовал модуль Spark EV, инвертор, BMS, которые поместил в деревянный корпус. Устройство может питать электроплиту, холодильник и другие гаджеты.