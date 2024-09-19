Последствия будут значительными: зимой отключения света могут длиться до 18 часов, — ООН

На отключение электроэнергии будут влиять несколько факторов — темпы восстановления мощностей, погодные условия и отсутствие или наличие новых обстрелов.

Related video

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры зимой в Украине возможны отключения света до 18 часов в сутки, а некоторые районы могут остаться без теплоснабжения. об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

Отмечается, что в период с 22 марта по 31 августа 2024 года ВС Российской Федерации провели девять волн дальних и масштабных скоординированных атак на электроэнергетическую систему Украины. В результате были повреждены или уничтожены многочисленные объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии. Всего было зафиксировано 36 обстрелов электроэнергии. Под удар попало 25 ТЭС и 7 ГЭС. Также было зафиксировано не менее 101 удара по объектам распределения и передачи электроэнергии в 17 регионах.

Отмечается, что население ждет тяжелая зима с дефицитом в энергосистеме на уровне более 30% из-за недостатка от трех до шести гигаватт электроэнергии в часы пик. Сколько мощностей удастся восстановить до начала зимы, пока неизвестно. Масштабы отключений электроэнергии будут также в значительной степени зависеть от того, насколько холодной будет зима.

"Влияние (отключений электроэнергии — ред.) на гражданское население будет зависеть от того, будут ли новые атаки российских вооруженных сил на энергетическую инфраструктуру...Самых серьезных последствий для гражданского населения можно было бы избежать, если бы отключение электроэнергии было ограничено несколькими часами по расписанию. Если новые атаки приведут к длительному аварийному отключению, последствия будут значительными", — добавили в ООН.

Отметим, что врагом постоянно осуществляются обстрелы энергетической инфраструктуры. Шансы блэкаута в Украине в зимний период также оценивали в "Укрэнерго".