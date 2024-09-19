Наслідки будуть значними: зимою відключення світла можуть тривати до 18 годин, — ООН

На відключення електроенергії будуть впливати декілька факторів — темпи відновлення потужностей, погодні умови та відсутність або ж наявність нових обстрілів.

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Через пошкодження енергетичної інфраструктури взимку в Україні можливі відключення світла до 18 години на добу, а деякі райони можуть залишитись без теплопостачання.Про це йде мова у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Зазначається, що у період з 22 березня по 31 серпня 2024 року ЗС Російської Федерації провели дев'ять хвиль далеких та масштабних скоординованих атак на електроенергетичну систему України. В результаті були пошкоджені або знищені численні об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Загалом було зафіксовано 36 обстрілів електроенергії. Під удар потрапило 25 ТЕС та 7 ГЕС. Також було зафіксовано щонайменше 101 удар на об’єкти розподілу та передачі електроенергії у 17 регіонах.

Зазначається, що населення чекає важка зима з дефіцитом в енергосистемі на рівні понад 30% через нестачу від трьох до шести гігаватів електроенергії у години пік. Скільки потужностей вдасться відновити до початку зими, наразі невідомо. Масштаби відключень електроенергії будуть також значною мірою залежати від того, наскільки холодною буде зима.

"Вплив (відключень електроенергії — ред.) на цивільне населення залежатиме від того, чи будуть нові атаки російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру…Найсерйозніших наслідків для цивільного населення можна було б уникнути, якби відключення електроенергії було обмежено кількома годинами за розкладом. Якщо нові атаки призведуть до тривалого аварійного відключення, наслідки будуть значними", — додали в ООН.

Зазначимо, що ворогом постійно здійснюються обстріли енергетичної інфраструктури. Шанси блекауту в Україні в зимовий період також оцінювали в "Укренерго".