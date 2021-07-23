В Австралії єхидна влаштувала погром в алкомаркеті та заснула п'яна (фото, відео)

Співробітник магазину, прийшовши вранці на роботу, знайшов розкидані та розбиті пляшки з алкоголем. Пізніше він знайшов і винуватця, який спокійно спав під стелажем із шампанським.

Алкомаркет Kyogle BWS на півночі Нового Південного Уельсу в Австралії прославився в мережі після того, як туди завітав дуже незвичайний відвідувач, повідомляє Daily Mail Australia.

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Камери відеоспостереження магазина зафіксували, як усередину приміщення увійшла єхидна. Безуспішно спробувавши відкрити холодильник, де стояли пляшки з пивом, вона пішла розглядати ящики з вином і шампанським, а також полиці з алкоголем, де й влаштувала справжній погром.

[ + – ] Прийшовши вранці в магазин, його співробітник побачив таку картину Фото: abc.net.au

Зухвалій тварині вдалося перевернути і розбити кілька пляшок горілки і лікеру, поки вона щось шукала.

Коли вранці співробітник магазина увійшов в алкомаркет, то був шокований побаченим: перевернуті ящики і пляшки, а також розбите скло всюди. Він припустив, що це — робота грабіжників. Яким же було його здивування, коли, переглядаючи записи камер спостереження, він побачив звичайну єхидну, яка справжнісінько господарювала серед полиць з пляшками.

Оглянувши все довкола уважно, чоловік знайшов і винуватицю погрому, яка згорнулася клубочком під стелажем із шампанським і міцно заснула, напившись алкоголю. Щоб витягнути тварину, не заподіявши їй шкоди, він викликав фахівців.

[ + – ] Єхидна заснула під стелажем із шампанським Фото: Wires Northern Rivers/Facebook

Порятунок єхидни — досить складне завдання, оскільки вони можуть колоти своїми шипами, швидко закопуватися в ґрунт, згрупуватися в кутку або міцно триматися практично за що завгодно.

"Волонтерка Wires Ребекка, на щастя, знає, як спонукати єхидну відмовитися від своєї небезпечної хватки, і незабаром колючого зловмисника витягнули з-під полиці", — повідомили Wires Northern Rivers на своїй сторінці у Facebook.

[ + – ] Для порятунку єхидні викликали спеціально навченого волонтера Фото: Wires Northern Rivers/Facebook

Організація підтвердила, що тварина була оглянута, і на ній не виявлили ніяких пошкоджень. Єхидну випустили в дику природу подалі від магазину.

[ + – ] Врятовану тварину випустили в дику природу Фото: Wires Northern Rivers/Facebook

"Єхидна рушила по прямій, вона очевидно не випила забагато шампанського за ніч. Спасибі персоналу магазину Kyogle BWS за дзвінок у Wires, ми сподіваємося, що злочинець засвоїв урок і не повторить це знову", — йдеться в публікації.

У Wires ехидн називають бульдозерами, оскільки сила цих тварин просто неймовірна. Вони, незважаючи на свій невеликий розмір (приблизно 40 см) можуть переміщувати колоди і каміння, перелазити через паркани і перепливати струмки та ріки. Мало що завадить єхидні дістатися туди, куди вона вирішила.

Не тільки єхидни в Австралії промишляють нальотами на магазини. Наприклад, у Сіднеї великі білі папуги навчилися відкривати кришки сміттєвих баків, щоб добути їжу. Навіть коли жителі розміщують на кришках камені або цеглу, щоб птахи не могли залізти всередину, пернаті знайшли спосіб обійти цю перешкоду.