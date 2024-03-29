Воскресла з мертвих. Науковці сфотографували рідкісного саблекрилого птаха (відео)

Дослідники зняли надзвичайно рідкісну колібрі, яку раніше вважали вимерлою.

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На Землі мешкають мільйони різних видів, які все ще невідомі науці. Однак є кілька речей, що радують вчених більше, ніж відкриття нових видів, а саме — виявлення представника виду, який раніше вважався вимерлим на планеті, пише IFLScience.

Так сталося і цього разу: 2022 року в горах Сьєрра-Невада-де-Санта-Марта на півночі Колумбії вченим вдалося повторно відкрити рідкісного птаха — саблекрилого Санта-Марта — неймовірно красивого синьо-зеленого колібрі, якого вважали вимерлим видом останні 64 роки.

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За словами співавтора дослідження Юргена Вега, тепер вони з командою вивчають того надзвичайно рідкісного птаха, щоб дізнатися більше про його ареал, середовище проживання та поведінку. Науковці вважають, що ці дані надалі можуть допомогти захистити вид від вимирання.

Після повторного відкриття виду в горах Колумбії 2022 року вчені повернулися в цей регіон і виявили більше особин у різних місцях на тій самій великій території. Після цього птахів внесли до списку "Пошук зниклих птахів", а міжнародна група дослідників спостерігала за представниками цього виду останні кілька років.

Результати спостережень показують, що одна група мешкає на території цілий рік і не мігрує за висотою — раніше вчені вважали, що така поведінка притаманна всім саблекрилим Санта-Марта. Вони також виявили, що ареал проживання птахів надзвичайно обмежений: їх можна побачити тільки в чотирьох із п'яти відомих районів уздовж басейну річки Гуатапурі.

Автори дослідження також виявили, що самці-саблекрили утворюють струми й агресивно виганяють непрошених гостей зі своєї території. Крім того, вчені вважають, що цьому виду колібрі надзвичайно важливо жити поблизу води — наявність берегів річок поблизу струмів може вказувати на місця гніздування самок.

Команда також зазначає, що повторне відкриття цього виду колібрі та його подальше вивчення є надзвичайно важливими для порятунку саблекрилих Санта-Марта: дізнавшись більше про середовище їхнього проживання та звички, у вчених буде більше шансів, щоб не допустити вимирання колібрі.

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