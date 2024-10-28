Уся історія світу на глиняній табличці: археологи нарешті розшифрували древній артефакт

Учені розшифрували вавилонську табличку VII до н. е. та виявили, що це не тільки мапа із зображенням Месопотамії. Дослідники знайшли написи аккадською мовою, які розповідають історію світу

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Давню глиняну табличку з Вавилону, відому як найдавніша мапа світу, вдалося розшифрувати. Цей стародавній артефакт створений у VII столітті до н. е. і показує детальний погляд на світ, як його розуміли вавилоняни, пише Arkeonews.

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Глиняний артефакт із написами аккадською мовою знайшли у Сіппарі, місті на території сучасного Іраку. Табличку придбав Британський музей у 1882 році, але її значення залишалося загадкою, поки не далося знайти і розшифрувати відсутній фрагмент.

Розшифровані написи та карта дають уявлення про Месопотамію, та те, як розуміли світ древні вавилоняни. Ця клинописна карта не лише зображує розташування регіону, але й свідчить про те, що вавилоняни вважали Месопотамію центром світу.

Цю територію оточує подвійне кільце, назване "гіркою річкою", яке позначає межу їхнього відомого світу. У межах цієї області такі символи, як кола і прямокутники, представляють міста і визначні пам'ятки, включаючи Вавилон і річку Євфрат.

Доктор Ірвінг Фінкель, куратор і експерт з клинопису в Британському музеї, пояснює, що дизайн карти охоплює весь відомий світ тієї епохи. Однак вона виходить за межі простого відображення географічних деталей.

Написи на табличці описують історію створення світу і дають змогу зазирнути у розуміння вавилонянами того, що лежить за межами їхнього звичного світу. Текст також відсилає до стародавньої історії, яка віддзеркалює біблійну розповідь про всесвітній потоп. У вавилонській версії чоловік, на ім'я Утнапіштім, будує великий ковчег за велінням божества, що перегукується із розповіддю про Ноїв ковчег.

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Розшифрування цієї таблички не лише висвітлює сприйняття вавилонянами свого світу, але й натякає на їхню віру в божества на кшталт Мардука та міфічних істот, таких як людина-скорпіон і левоголовий птах Анзу.

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