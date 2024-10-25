Вказує на втрачене місто: міжнародна команда зробила незвичайне відкриття в Туреччині (фото)

Археологи вважають, що знайшли втрачене місто Пурушанда, яке описувалося в аккадських текстах понад 4 тисячі років тому. Відкриття відбулося в місті Учхоюк на заході Туреччини.

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Під час нещодавніх розкопок на заході Туреччини дослідники знайшли важливі артефакти, які можуть допомогти ідентифікувати втрачене місто Пурушанда. Ці знахідки дають цінне уявлення про давню Анатолію і демонструють важливість Учхоюка як ключового міського центру між 1600 і 1700 роками до нашої ери, пише Arkeonews.

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Пурушанда, стародавнє анатолійське місто, створене наприкінці XIX століття до н. е., було відоме своїми міцними торгівельними зв'язками з містом Марі. До завоювання хеттами між 1650 і 1556 роками до н.е. Пурушанда була значним центром влади, яким правив "великий цар".

Розкопки Фото: AA

Археологічні розкопки в Учхоюку під керівництвом професора Оздеміра Кочака з історичного факультету Сельчукського університету тривають з 2020 року із залученням фахівців різних галузей. Окрім 48 турецьких науковців, у проєкті також беруть участь троє японських археологів — професори Сатоші Урано, Юкінорі Фукацу та Наото Коіва.

Нещодавні археологи виявили зерновий силос, а також дві печатки, одна з яких зображує двоголового орла. За словами професора д-ра Кочака, ці знахідки є першими вагомими доказами сільськогосподарського виробництва в Учхоюку, що посилює потенціал цього місця як громадської території.

Він описав силос як велику яму розміром приблизно 5-6 метрів в довжину і 3-4 метри в ширину. Розкопки вказують на те, що Учхоюк, який датується бронзовим віком, був одним з найбільших поселень в Анатолії та Східному Середземномор'ї.

Виявлені печатки ще більше підтверджують значення Учхоюка як адміністративного центру. Професор Кочак наголосив, що артефакти відображають владу, статус та адміністративні функції міста в регіоні. Крім того, були знайдені циліндричні печатки та інші артефакти, що додають до безлічі доказів, які підтверджують важливість Учхоюка.

Зараз дослідники вивчають можливість того, що Учхоюк — це місто Пурушанда, згадане в аккадських текстах близько 2350 року до нашої ери. У цих документах розповідається про набіг царя Саргона Аккадського на Пурушанду.

Вчені зазначають, що мета команди — підтвердити, що Учхоюк є саме тим містом, яке описане в цих стародавніх текстах. Знайдені печатки, датовані 2300 роком до н. е., а також відповідності історичним описам Пурушанди, на думку вчених, можуть підтвердити їхню теорію.

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Це відкриття демонструє постійну важливість археологічних досліджень для вивчення історії стародавніх цивілізацій. Відкриття таких пам'яток не лише розширює наше розуміння історії Анатолії, але й дає змогу зазирнути в динаміку влади і торгівельних відносин ранніх міських центрів.

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